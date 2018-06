TASR

Dnes o 10:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prezident A. Kiska vystúpi v pléne so správou o stave republiky

Hlava štátu predstupuje pred poslancov so správou o stave spoločnosti pravidelne. Vlani napríklad kritizoval politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť.

Na archívnej snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska počas správy o stave republiky na pôde Národnej rade Slovenskej republiky. V Bratislave 14. júna 2017. — Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 8. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vystúpi v stredu 13. júna o 14.00 h v Národnej rade SR so správou o stave Slovenskej republiky. Informoval o tom Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Hlava štátu predstupuje pred poslancov so správou o stave spoločnosti pravidelne. Vlani napríklad kritizoval politikov za korupciu a neschopnosť niesť zodpovednosť. Poukazoval na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými boli podľa neho školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity. V správe sa zastával sociálne slabých a nabádal na zlepšenie stavu.

Kiska ešte pred svojím zvolením do funkcie hovoril, že má záujem vystupovať v parlamente, a to nielen so správou o stave spoločnosti, ale aj v prípade, "keby bolo niečo mimoriadne dôležité, na čo by bolo treba upozorniť parlament". Povedal tiež, že so správou by chcel vystupovať aspoň raz za rok. Prezident chodí pred poslancov NR SR v termíne okolo výročia jeho inaugurácie, ktorá bola 15. júna 2014.