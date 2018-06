Dominika Dobrocká

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výborný prístup: Ikea skončí s predajom plastov na jedno použitie vo všetkých svojich obchodoch

Ikea zakáže nerecyklovateľné výrobky už navždy. Chce prispieť k zlepšeniu našej planéty a inšpirovať ľudí.

— Foto: TASR - Marko Erd

ŠTOKHOLM 8. júna - Najväčší nábytkársky reťazec na svete, švédska spoločnosť Ikea, má obrovské plány. Do roku 2020 by mala postupne vyradiť všetky plastové výrobky na jedno použitie. Týka sa to ako predajní, tak aj reštaurácií. Ikea uviedla, že odstránené by mali byť plastové slamky, taniere, šálky, mraziace vaky, odpadkové vrecia a nahradiť by ich mali alternatívy, ktoré neničia životné prostredia. Nábytkársky reťazec sa zaviazal, že do augusta 2020 ukončí predaj plastových výrobkov na jedno použitie. Firma oznámila, že opatrenia sa budú týkať všetkých ich obchodov na celom svete. „Zatiaľ ešte nepoznáme všetky odpovede, avšak spolupracujeme s našimi dodávateľmi na hľadaní riešení, ktoré sú dobré pre ľudí aj pre planétu,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti.

Švédska spoločnosť zverejnila svoj zámer po tom, ako prišlo rozhodnutie Európskej komisie, ktorá v snahe lepšie chrániť životné prostredie a obmedziť znečistenie oceánov, navrhla zákaz jednorázových plastových slamiek, nádob, paličiek na balóny a ďalších plastových výrobkov. Ikea teda reaguje na rastúce znepokojenie nad znečistením svetových oceánov a morí. Predajca, ktorý má viac ako 363 obchodov po celom svete, tvrdí, že zároveň chce pomôcť svojim zákazníkom žiť lepšie. Práve preto návštevníkom ponúkajú produkty, ktoré im pomáhajú šetriť prírodu. „Prostredníctvom našej veľkosti a dosahu máme príležitosť inšpirovať a umožniť viac ako miliarde ľudí žiť lepšie životy v rámci hraníc našej planéty,“ prezradil zámer výkonný riaditeľ materskej skupiny Inter Ikea Torbjörn Lööf.

Lööf však tvrdí, že sa toto všetko bude dať zrealizovať iba v prípade spolupráce. „Sme odhodlaní spolupracovať so všetkými – od dodávateľov surovín až po našich zákazníkov a partnerov,“ dodal. Predajca už investoval do veterných elektrární a umiestnil solárne panely na svoje obchody, ako súčasť plánov. Spolieha sa tak na obnoviteľnú elektrickú energiu. Ikea chce podľa plánov do roku 2025 vyrábať všetky výrobky tak, aby v nich boli použité obnoviteľné a recyklovateľné materiály. Rovnako tak plánuje zvýšiť počet bezmäsitých jedál vo svojich reštauráciach.