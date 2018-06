TASR

Dnes o 09:46 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Košickej zoo pribudli tri samice ohrozeného druhu antilopy

Dve mladé samice z roku 2017 a jednu o rok staršiu získali z Česka.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Košice 8. júna (TASR) – Košickej zoo sa po niekoľkých rokoch podarilo získať tri samice ohrozeného druhu antilopy – Byvolca bieločelého. Podľa prezidenta Únie českých a slovenských zoologických záhrad a riaditeľa ZOO Košice Ericha Kočnera ide o druh, ktorý vo voľnej prírode trpí vysokým poklesom populácie a je preň vedený medzinárodný záchranný program v rámci Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií.

"Nie je to nový druh pre nás. U nás žije jeden samec, ktorý pochádza zo ZOO Plzeň. Dlhodobo je naša zoologická záhrada jediná na Slovensku, ktorá tento druh antilopy chovala a chová. Historicky máme dokonca zaznamenané v 90. rokoch aj mláďa a jeden odchov. Je to druh, ktorý je ale veľmi ťažko chovateľný, pretože v menších výbehoch samce veľmi často na samice útočia. V období ruje ich dokonca zabíjajú, prepichujú a sú vysoko temperamentné. Tým pádom sú vysoko stresovité. Veľmi časté sú u nich výkyvy nálad, aj pohybová aktivita je spontánna, takže v zoologických záhradách patria k tým ťažšie chovateľným druhom antilop," vysvetlil pre TASR Kočner.

Dve mladé samice z roku 2017 a jednu o rok staršiu získali z Česka. "Kolegom v Liberci sa podaril v podstate husársky kúsok, že mali viac samíc narodených ako samcov, pretože samce sa rodia v zajatí pri dobrej opatere častejšie. Percentuálne sa rodí viac samcov, ako by sa ich rodilo v prírode," doplnil Kočner.

Samca, ktorý je od nich podstatne starší, plánujú k samiciam vypustiť do výbehu, až keď sa oboznámia s prostredím. Veria, že budú mať i mláďatá.

"Doviezli sme ich z toho titulu, že by sme radi obnovili a zaviedli v Košickej zoo chov týchto zvierat, to znamená reprodukciu. Máme na to pomerne vynikajúce podmienky, čo sa týka letných výbehov, trošku horšie je to so zimovaním, ale sme sa rozhodli, že pre ne vytvoríme všetko, čo potrebujú, aby sme mohli začať chovať veľkú skupinu do budúcnosti," dodal Kočner.