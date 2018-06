V nedeľu bude referendum o kandidatúre Sionu na ZOH 2026

TASR

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Sion 8. júna (TASR) - Obyvatelia švajčiarskeho kantónu Valais rozhodnú v nedeľňajšom referende, či sa Sion bude aj naďalej uchádzať o zimné olympijské hry 2026. Mesto ich chce konečne usporiadať po nevydarených pokusoch v rokoch 1976, 2002 a 2006, no predchádzajúce referendá vo Švajčiarsku nedopadli v prospech organizácie podujatia.

Krajina hostila ZOH 1928 aj 1948 v St. Moritzi. V Sione by sa uskutočnili otvárací a záverečný ceremoniál, lyžovanie by privítala Crans Montana, snoubording by bol v rezorte Veysonnaz. Súťaže by sa však konali aj v ďalších častiach Švajčiarska - krasokorčuľovanie v Lusanne, kde sídli Medzinárodný olympijský výbor (MOV), a hokej v Berne. Usporiadatelia chcú zabezpečiť ubytovanie športovcov v blízkosti areálov, Olympijskú dedinu plánujú podstatne menšiu než v minulosti.

Podľa prieskumov je verejná mienka vyrovnaná, ZOH majú prívržencov i odporcov, asi desať percent ľudí sa ešte nerozhodlo. Na referende sa môže zúčastniť približne 207.000 voličov, otázka oficiálne znie, či má kantón uvoľniť na organizáciu 100 miliónov švajčiarskych frankov. Odmietavý výsledok by znamenal koniec kandidatúry.

O ZOH 2026 sa predbežne uchádzajú aj rakúsky Graz, kanadské Calgary, Cortina d'Ampezzo, Turín a Miláno v Taliansku, japonské Sapporo, švédska metropola Štokholm a turecký Erzurum. Pole sa zúži na jeseň na oficiálnych kandidátov, zasadnutie MOV vyberie dejisko v septembri budúceho roka na zasadnutí v Miláne. Informovala o tom agentúra DPA.