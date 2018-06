Dobré noviny

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Američania prezradili, kto vyhrá tohtoročné MS vo futbale. Tipli by ste si správne?

Futbalové šialenstvo rastie a víťaz je už známy. Aspoň ten vo svete technologických predpovedí.

Argentínsky futbalista Rodrigo Palacio (18) v šanci pred nemeckým brankárom Manuelom Neuerom vo finále na MS vo futbale 2014 Argentína - Nemecko v brazílskom Riu de Janeiro 13. júla 2014. — Foto: TASR/AP

MOSKVA 8. júna (Dobré noviny) - Futbalové šialenstvo rastie, pretože už o pár dní (14.6.- 15.7.) sa v Rusku začnú majstrovstvá sveta 2018. A spolu s tým sa objavujú aj rôzne dohady o tom, kto si odnesie pohár najlepších. Už dnes je však jasné, kto to bude. Aspoň teda vo svete technológií, pretože Američania vyvinuli systém, ktorý už šampióna jednoznačne určil.

Šport na zelenom trávniku nie je iba o zážitkoch, ale otvára aj brány do sveta tipovania a stávkovania. Preto sa pred touto celosvetovou udalosťou vždy objavujú rôzne rarity, ktoré predpovedajú víťaza zápasu, ale aj toho celkového.

Americká spoločnosť Gracenote pri tejto príležitosti inovovala systém Elo, ktorý "na základe analýzy kvality jednotlivých tímov urobil simuláciu výsledkov jednotivých zápasov", píšu WebNoviny.

Brazília či Španielsko?

A vyšlo im, že vo finále si sily zmerajú Brazília a Španielsko, pričom absolútnym víťazom má byť juhoamerická krajina. Analytik spoločnosti Simon Gleave pre agentúru AP uviedol, že Brazílčania majú až 21-percentnú šancu vybojovať šiesty titul majstra sveta. Španielsko má podľa systému šancu 10 %, Nemecko a Argentína 8 %.

Španielsko sa má do finále dostať skrz Nemecko a Brazília má zas v semifinále vyradiť Argentínu. "Je pomerne pravdepodobné, že minimálne jeden z týchto tímov do semifinále nepostúpi. Neviem však povedať, kto ho nahradí," doplnil Gleave. Agentúra AP ho však doplnila, že by to mohli byť Francúzsko, Belgicko, Anglicko či Uruguaj.

Objavia sa aj prekvapenia

Pozitívne má vraj prekvapiť aj Kolumbia a Peru, ktoré vraj obsadia 5. a 7. priečku. Gleave ocenil "solídny tím" Kolumbie, ktorá bola pred štyrmi rokmi vo štvrťfinále, a Per zas vraj "môže vyťažiť z návratu kapitána Guerrera po dopingovom treste".

Jasní sú aj víťazi jednotlivých skupín: Uruguaj (A), Španielsko (B). Francúzsko (C), Argentína (D), Brazília (E), Nemecko (F), Anglicko (G) a Kolumbia (H).

Chobotnica Paul sa usádza na nádobu so španielskou vlajkou v akváriu Morský svet v nemeckom Oberhausene 6. júla 2010 počas veštenia druhého semifinálového zápasu futbalových majstrovstviev sveta v Juhoafrickej republike medzi reprezentáciami Nemecka a Španielska. Foto: TASR/AP

Ťažko povedať, nakoľko sa prognóza softvéru aj naplní, pretože šport je nevyspytateľný a zápas sa môže zo sekundy na sekundu zmeniť. V každom prípade sa futbaloví nadšenci začali o tento systém intenzívne zaujímať. Rovnako ako pred pár rokmi o chobotnicu menom Paul, ktorá sa v akváriu usádzala na vlajky a predpovedala lídra zápasu. A dá sa povedať, že jej to aj vychádzalo.