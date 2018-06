TASR

Sanačné a stabilizačné práce na hrade Likava sa blížia ku koncu

Práce zabezpečila špecializovaná spoločnosť zameriavajúca sa na údržby, konzervovanie a reštaurovanie kultúrnych pamiatok.

Hrad Likavka, archívna snímka — Foto: wikipedia.org

Likavka 7. júna (TASR) - Dlhodobé sanačné a stabilizačné práce na hrade Likava sa v týchto dňoch blížia ku koncu. Čulý stavebný ruch v okolí kultúrnej pamiatky týčiacej sa na kopci nad obcou Likavka v okrese Ružomberok tak utíchne po takmer dvoch rokoch. Hrad bol v minulom roku pre verejnosť úplne uzavretý, od mája ho však po ročnej prestávke znova sprístupnili.

Sanácia brala sa začala na jeseň roku 2016. Geologický prieskum totiž preukázal, že skalná stena pod hradom je v havarijnom stave, čo by pri jeho plnej prevádzke mohlo mať negatívny dopad na návštevníkov, najmä z hľadiska zabezpečenia ich ochrany a zdravia. Stena pod Likavským hradom bola dokonca v najhoršom stave z hradných brál na Slovensku.

Práce zabezpečila špecializovaná spoločnosť zameriavajúca sa na údržby, konzervovanie a reštaurovanie kultúrnych pamiatok. "Profesor Ján Vlčko navrhol spôsob sanácie jednotlivých blokov. Tie, ktoré sa odkláňali, sme injektovali a navŕtavali a predpäli. Časti, ktoré sa nedali lokálne uchytiť, sme presieťovali, aby balvany nespadli na návštevnícku trasu," vysvetlil pre TASR odborný garant konzervačných prác a konateľ spoločnosti Obnova Michal Hrčka.

Etapizácia bola navrhnutá tak, aby sanáciou prešla prvá návštevnícka trasa vedúca na nádvorie dolného hradu. "Okrem toho sme vyčistili a vyinjektovali všetky trhliny, odstránila sa náletová zeleň. Spracovali sme i statický passport, z ktorého vznikol manuál, ako zachrániť hmotnú podstatu hradu. Z neho sme si vybrali južný múr, ktorý v 80. rokoch nebol konzervovaný tlakovou injektážou cementom. Snažili sme sa sanovať najväčšie výpadky, pri ktorých hrozilo, že by sa mohla vysypať časť hradného múru," priblížil odborný garant konzervačných prác.

Múr podľa neho vydržal taký dlhý čas iba preto, že má zvlnený tvar. "Keby bol rovný, už dávno by bol spadnutý. So sanáciou brala sa začalo na jeseň 2016, skončilo sa na jar 2017. V roku 2017 sa začalo so sieťovaním a injektážou. Čo sa týka konzervačných prác na murivách, to sa začalo túto jar a ukončiť by sa malo v priebehu mesiaca," doplnil. V týchto dňoch sa na hradnom múre realizuje ďalšia etapa prác, aby nedošlo k zrúteniu horných otvorov.

"Prvé zmienky o hrade sú približne z roku 1335. Hrad založil magister rytier Donč, zvolenský župan. Vznikol tu strážny hrad, ktorý strážil obchodnú cestu do Poľska, tzv. Soľnú cestu," pripomenul kastelán hradu Likava Pavol Lofaj. Zmienky vznikli preto, lebo majitelia pozemkov, ktoré Donč neoprávnene zabral, sa sťažovali v Kláštore pod Znievom. "Samozrejme, už za doby železnej tu bolo osídlenie hradu, okolia a kopca ľuďmi púchovskej kultúry. Človek už od dávna vyhľadával takéto strategické miesta, ktoré boli výhodné na obranu a prehľad krajiny," uzavrel.