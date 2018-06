TASR

Dnes o 20:30 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Eric Abidal prevezme v FC Barcelona funkciu technického riaditeľa

Tridsaťosemročný Abidal sa tak vracia do klubu, v ktorého drese získal ako hráč v rokoch 2007-2013 pätnásť veľkých trofejí.

Na archívnej snímke Eric Abidal. — Foto: TASR/AP Photo

Barcelona 7. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Eric Abidal prevezme od 18. júla funkciu technického riaditeľa v FC Barcelona. Nahradí tak Roberta Fernandeza, ktorému španielsky veľkoklub nepredĺžil zmluvu.

Vo štvrtok to uverejnil katalánsky klub na svojej webovej stránke. "Klub by rád poďakoval Robertovi Fernandezovi za jeho angažovanosť a odhodlanie v priebehu rokov. Do budúcnosti mu želáme veľa úspechov. Jeho funkciu od pondelka 18. júla prevezme Eric Abidal."

Tridsaťosemročný Abidal sa tak vracia do klubu, v ktorého drese získal ako hráč v rokoch 2007-2013 pätnásť veľkých trofejí. V roku 2011 mu diagnostikovali rakovinu pečene, ale dokázal sa na záverečný zápas sezóny vrátiť a pomohol vo Wembley k triumfu nad Manchestrom United v Lige majstrov. Neskôr sa však jeho zdravotný stav natoľko zhoršil, že musel podstúpiť transplantáciu pečene.