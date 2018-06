TASR

Dnes o 20:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Lukáš Adamec vydáva videoklip k pesničke Dýchaj

Klip natočili za jeden deň, zahrala si v ňom i skutočná anorektička.

Na snímke spevák Lukáš Adamec. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. júna (TASR) - Lukáš Adamec vydáva videoklip k pesničke Dýchaj. Podľa speváka skladba v sebe skrýva silné posolstvo. Odkazuje ňou ženám, aby sa mali rady, také aké sú.

Košický rodák Lukáš Adamec, verejnosti známy zo speváckych súťaží, potvrdil svoj talent vlastným albumom, ktorý nesie jeho meno. Prvotina z dielne speváka zožala úspech hneď prvým zverejneným singlom Horúca Láska, tá sa stala okamžite rádiovým hitom, zaujal však i videoklip, ktorý sa minulý rok stal jedným z najpozeranejších videí. Rádiovým éterom zarezonoval i druhý singel Keď ma raz odsúdia a v týchto dňoch predstavil nový videoklip k piesni Dýchaj.

Skladba Dýchaj vznikala v nahrávacom štúdiu Umpax, o zvuk sa postaral majster mixu Martin Migaš. Súčasťou vzniku prvého štúdiového albumu sa stali muzikanti, ktorí sa radia medzi hudobnícku špičku. Klávesy nahral Zoli Sallai, ďalšími sú Mário Gapa Garbera (saxofón), Paľo Jeňo (trúbka), Jozef Dvořák (perkusie), Martin Gašpar (basgitara) aj Marcel Buntaj (bicie, perkusie). S hudbou pomáhal Tomáš Okres, ktorý v piesni nahral gitaru a je už roky Adamcovým parťákom. Skladbu otextoval samotný Lukáš Adamec

„Text mi napadol na chate u svokrovcov v Turčoku, kde som si do prvých akordov dosadil text 'od rána do večera'. A čo sa dá robiť od rána do večera? Napríklad pozerať do zrkadla. A kto sa pozerá do zrkadla stále? Ten, kto si chorobne stráži váhu,“ odhalil spevák detaily o vzniku skladby Dýchaj. Zároveň priznáva, že „on sám pociťuje, že vek je neúprosný a v kombinácii s hektickým životom sa potrebuje dostať do formy. Prízvukuje však, že je veľmi podstatné, aby sme k svojim premenám pristupovali zodpovedne, zdravo a mali radi samých seba“.

Klip natočili za jeden deň, zahrala si v ňom i skutočná anorektička. Autorom videoklipu Dýchaj je režisér Michal Kunes Kováč, ktorý má na konte i úspech minuloročného letného hitu Horúca láska. Ústrednou témou piesne i videoklipu je sila priateľstva, ktorá dokázala prekonať tak závažný problém, akým je bezpochyby anorexia.

Video nakrúcali v Prahe. Prvá časť sa odohráva v Bránickom divadle, kde je všetko hrané a vymyslené. Druhá sekcia je úprimná, odohráva sa na skutočných miestach. V klipe sa predstavila neherečka, ktorá trpí anorexiou v štádiu liečby.

„Slečna, ktorá sa podujala s nami poukázať na problémy mnohých nielen dám, je skutočná bojovníčka. Našla silu bojovať so svojím problémom, uvedomuje si skutočnosť, preto si tento klip skutočne vážim. Podľa jej slov sú scény vo videoklipe naozaj autentické. Človek v zrkadle nevidí seba a pomôžu až skutoční priatelia,” opisuje Adamec silné posolstvo, ktoré v sebe skrýva novinka.

Lukáš Adamec (*12.3.1987, Košice) pochádza z rodiny hudobníkov a sám hrá od detstva na klavíri. V roku 2011 vyhral druhý ročník speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar. V roku 2016 vyhral hudobno-zábavnú šou Tvoja tvár znie povedome. Je spevákom skupiny Siempre. V júli 2017 vydal debutový album Lukáš Adamec.