ROLAND GARROS: Halepová je prvou finalistkou ženskej dvojhry

V semifinále zdolala Španielku Garbine Muguruzovú Blancovú.

Rumunská tenistka Simona Halepová vracia loptičku Španielke Garbine Muguruzovej v semifinále dvojhry žien na grandslamovom turnaji Roland Garros 7. júna 2018 v Paríži. — Foto: TASR/AP

Paríž 7. júna (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa tretíkrát v kariére prebojovala do finále ženskej dvojhry na grandslamovom Roland Garros v Paríži. V semifinále si ako nasadená jednotka poradila so šampiónkou z roku 2016 a turnajovou trojkou Španielkou Garbine Muguruzovou Blancovou 6:1, 6:4. Vďaka tomuto triumfu si udrží post svetovej jednotky.

V sobotu o 15.00 h nastúpi proti víťazke amerického derby medzi Sloane Stephensovou a Madison Keysovou. Halepová bude mať ďalšiu šancu získať prvý grandslamový titul. Vo vlaňajšom parížskom finále prehrala s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou, v roku 2014 nestačila na Rusku Mariu Šarapovovú. Neuspela ani v januárovom finále Australian Open v Melbourne, v ktorom po trojsetovej bitke podľahla Dánke Caroline Wozniackej.

Halepová začala proti Muguruzovej Blancovej ako z partesu, dvakrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 5:0. Rumunka ťažila z výborného pohybu po dvorci. Hrala agresívne, tlačila súperku do defenzívy, robila minimum nevynútených chýb. V šiestom geme síce stratila podanie, no v ďalšej hre Španielku opäť brejkla a prvý set sa stal jasne jej korisťou. V druhom dejstve prehrávala Halepová 2:4, potom však získala štyri gemy v rade a po výbornom výkone postúpila rovnako ako vlani do finále.

Halepová potvrdila, že antuka je jej najsilnejší povrch. "Od začiatku zápasu som hrala útočne a rýchlo. Vďaka rýchlym nohám som dokázala dobehnúť veľa loptičiek, vychádzali mi údery od základnej čiary. V druhom sete som prehrávala 2:4, no nespanikárila som. Bojovala som o každú loptičku, verila som svojej hre a dotiahla som to do úspešného konca. Vo finále dám do toho všetko a snáď to dopadne lepšie ako vlani," povedala Rumunka v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.