Ekonomiku potiahol v úvode roka domáci dopyt: Spotreba aj investície

Rok 2018 by sa mal podľa analytika UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomíra Koršňáka niesť v znamení reštartu slovenského automobilového priemyslu.

Ilustračná snímka.

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenskú ekonomiku "potiahol" v úvode tohto roka domáci dopyt – spotreba aj investície. Uviedol to v komentári k zverejnenému hrubému domácemu produktu (HDP) za 1. štvrťrok 2018 Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Štruktúra rastu HDP podľa neho nepriniesla zásadnejšie prekvapenie. "Domáci dopyt ťahali nahor obe jeho hlavné zložky – spotreba aj investície. Stabilne silný rast spotreby domácnosti už naznačovali mesačné údaje o maloobchodných tržbách, zverejnené čísla HDP naše očakávania len potvrdili," priblížil.

Domáci dopyt v úvode roka podľa neho výraznejšie potiahli aj investície, fixné investície si medziročne polepšili dokonca až o 12,5 % (najrýchlejší rast od konca roka 2015). Prvý kvartál potvrdil, že verejné investície sa definitívne "odrazili od dna".

Rok 2018 by sa mal podľa Koršňáka niesť v znamení reštartu slovenského automobilového priemyslu, ktorý bude ťažiť zo spustenia produkcie nových modelových radov i rozšírenia výrobných kapacít, vrátane otvorenia nového, v poradí už štvrtého, závodu na výrobu áut v krajine. "Na druhej strane, rast externého dopytu by sa mal pozvoľna spomaľovať. Viacero indikátorov naznačuje, že európska (ale najmä nemecká) ekonomika dosiahla svoj cyklický vrchol pravdepodobne už na prelome rokov a v nasledujúcom období ju čaká pozvoľné spomaľovanie dynamiky rastu," myslí si Koršňák.

Dôvody na vážne obavy však podľa neho nie sú. "Všetko nasvedčuje tomu, že zatiaľ nestojíme na prahu ďalšej krízy a európsku ekonomiku čaká tzv. mäkké pristátie (soft landing). Známky cyklického vrcholu by mala vykazovať aj časť slovenskej ekonomiky mimo automobilového priemyslu," zdôraznil.

"Vďaka zmienenému ponukovému šoku v automobilovom priemysle by malo byť Slovensko v tomto roku jednou z mála európskych ekonomík, kde sa ekonomický rast zrýchli – naďalej očakávame, že v tomto roku z 3,4 % na 3,9 % a následne v budúcom roku na 4,1 %," dodal Koršňák.

Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, ťahúňom medziročného rastu bol výlučne domáci dopyt, keďže čisté vývozy prispeli k rastu negatívne ( pokles o 0,7 p. b.). Spotreba domácností poľavila zo svojho tempa iba minimálne a zvýšila sa medziročne o 3,5 %, čím k celkovému rastu hospodárstva prispela dvoma percentuálnymi bodmi.

"Očakávame, že rast slovenskej ekonomiky by mal pokračovať dobrým tempom a v tomto roku by mohol zrýchliť v priemere na 3,9 %. V štruktúre by si mal kľúčovú pozíciu udržať domáci dopyt, najmä spotreba domácností a taktiež sa očakáva pozitívny príspevok investícií ku rastu HDP (súkromné, ako aj naviazané na postupný nábeh čerpania EÚ fondov). Príspevok zahraničného obchodu k rastu ekonomiky by sa mohol v ďalších kvartáloch obnoviť, podporený stále relatívne dobrým dopytom zo strany našich európskych partnerov, aj keď domáci dopyt nepredbehne. Na jeseň tohto roka (pravdepodobne v septembri) by mala byť spustená výroba v novej automobilke pri Nitre, čo by malo prispieť k rastu vývozov," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že slovenská ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka medziročne vzrástla o 3,6 %, čo bolo o 0,6 p. b. viac ako v rovnakom období vlaňajška. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP v porovnaní so 4. štvrťrokom reálne zvýšil o 0,9 %.