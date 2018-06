TASR

S cestovnou kanceláriou prišlo vlani do SR najviac turistov z Nemecka

Čo sa týka počtu dní, najdlhšie dovolenky na Slovensku trávia turisti z Českej republiky.

Na archívnej snímke turista na výhliadke na kaňon v Kvačianskej doline. — Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 7. júna (TASR) - Turistika v horách, pobyt v kúpeľoch alebo návšteva hlavného mesta - to sú niektoré z atrakcií, ktoré lákajú na Slovensko každoročne zahraničných dovolenkárov.

V roku 2017 pricestovalo na Slovensko prostredníctvom cestovných kancelárií podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR 387.061 zahraničných dovolenkárov. V porovnaní s rokom 2016 to znamenalo nárast o 24 %.

Jitka Spillerová zo Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) pritom odhaduje, že tohtoročná sezóna by mohla byť približne na úrovni minulého roku.

Cez cestovné kancelárie vlani pricestovalo na Slovensko najviac zahraničných turistov z Nemecka, a to 95.237. Podľa Spillerovej prichádzajú Nemci predovšetkým za kultúrou a poznávaním, najmä do Vysokých Tatier a na Spiš, a tiež aj do Bratislavy.

Na druhom mieste v počte návštevníkov je Rakúsko, odkiaľ vlani pricestovalo na Slovensko 67.936 turistov. Tesne za nimi nasledujú dovolenkári z USA, ktorých vlani prišlo 67.268, potom turisti z Austrálie, ktorých v minulom roku zavítalo na Slovensko 46.359.

Turisti z USA a Austrálie sú podľa Spillerovej väčšinou jednodňoví návštevníci. "Prichádzajú do Bratislavy tradične loďami," opísala. Takéto plavby po Dunaji sú podľa nej veľmi populárne a majú stúpajúcu tendenciu.

Výrazne podľa Spillerovej vlani stúpol aj počet turistov z Veľkej Británie. V minulom roku ich prišlo prostredníctvom cestovných kancelárií na Slovensko 21.768, v roku 2016 to bolo iba 6854. Dôvodom je podľa SACKA aj ponuka leteckého spojenia medzi Bratislavou a Britániou.

Čo sa týka počtu dní, najdlhšie dovolenky na Slovensku trávia turisti z Českej republiky. V roku 2017 to bolo v priemere 4,2 dní. Vlani ich však v počte dní začali dobiehať turisti z Izraela.

Z regionálneho pohľadu pritom najviac zahraničných dovolenkárov mieri do Bratislavského kraja, kam vlani prišlo s cestovnou kanceláriou 352.958 turistov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamenalo nárast o 29 %. Na druhom mieste bol v návštevnosti Košický kraj s 10.312 turistami a na treťom mieste Prešovský kraj.