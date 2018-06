TASR

Dnes o 14:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Banskobystrický maratón s novou tvárou, júnovou a podvečernou

Zmenil termín, rozsah sa zúžil z dvoch dní na jeden, vytýčila sa nová trať, miesto i čas štartu.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 7. júna (TASR) - Banskobystrický maratón vo svojom 7. ročníku ohlasuje výrazné zmeny. Zmenil termín, rozsah sa zúžil z dvoch dní na jeden, vytýčila sa nová trať, miesto i čas štartu. Sľubuje sa od toho hlavne zjednodušenie organizácie, v pestrosti disciplín nárast štartujúcich a zvýšený komfort pre účastníkov. V sobotu by tak mal vypuknúť pod Urpínom príťažlivý pohybový rock and roll.

Ako povedal jeden z hlavných organizátorov Peter Fabok, zmena termínu nastala hlavne preto, že pre tretí najväčší maratón na Slovensku nebol septembrový termín úplne vyhovujúci. "Trebárs pre ľudí, ktorí si chceli zabehnúť v Banskej Bystrici i v Košiciach na MMM. Snažili sme sa nájsť niečo, čo by nás konkurenčne zvýhodnilo, aby sa trať zrýchlila, otvorili sme ju širšej verejnosti, v rovinatom profile aj prvobežcom. Bude interaktívna z rôznych pohľadov a využijeme aj krásne prostredie štadióna na Štiavničkách."

Podujatie podporia aktívnym zapojením olympijskí víťazi Anastasia Kuzminová a Matej Tóth. "Objavia sa na trati s najmenšími, s rodinami, to nás veľmi teší," dodal Peter Fabok. "A máme pre nich už pripravené aj čísla, Matej s rodinou pobeží s 5069 a Nasťa s 5070."

Oproti minulosti sa trať zjednodušila, v podstate s úplne rovinatým profilom. Miroslav Štrba, druhý z dvojice hlavných organizátorov, zdôrazňuje: "Záujem o naše podujatie síce stúpal, no napriek tomu sme sa rozhodli zaužívaný koncept zmeniť. Septembrový maratón dorástol, cítili sme, že nenapreduje a my máme vyššie ambície, aj v účasti, aj v kvalite. Je pravda, že to môže byť ročník, po ktorom sa trať opäť zmení. Sme pripravení zareagovať na plánovanú rekonštrukciu štadióna, cieľ by sa presunul k Europa SC, a potom by sme sa na štadión a na certifikovanú trať nadobro vrátili."

Jednou z noviniek budú aj kolieskové disciplíny. Miroslav Štrba: "Pre vyspelých korčuliarov sme pripravili polmaratónsku trať, s tromi sedemkilometrovými okruhmi, s visačkou majstrovstiev Slovenska na kolobežkách a aj so Slovenským pohárom v inline. Okrem bicykla sa môžete na kratšej sedemkilometrovej trati zúčastniť na všetkých kolieskach, trebárs s kočíkom a s registrovaným dieťaťom v ňom."

Organizátori vsadili na rekreačných bežcov a výkonnostných príliš neoslovujú. V predchádzajúcich rokoch sa objavovali v Banskej Bystrici kenskí vytrvalci, ktorí triumfovali vo všetkých ročníkoch. Keďže ich nejestvujúce 'price money' nemotivujú a žrebovanie cien neláka, predpokladá sa, že tentoraz maratón v meste pod Urpínom vynechajú. Podľa doterajších prihlášok sa očakáva, že počet štartujúcich vo všetkých odvetviach dosiahne číslo medzi 1600 až 1800 účastníkov.

Banskobystrický maratón sa začne v sobotu o 16.00, na klasickú trať vyštartujú bežci zo štadióna na Štiavničkách o 18.30, polmaratónci s bosonohými, ktorí každoročne korenia podujatie, o hodinu neskôr.