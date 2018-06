TASR

Dnes o 12:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní V rámci ezdravia nemožno zmeniť údaje v zdravotnej dokumentácii

Vďaka systému ezdravie nebude možné uskutočniť vstup do zdravotnej dokumentácie bez súhlasu pacienta, alebo do nej akokoľvek spätne zasahovať.

Na ilustračnej snímke vľavo pacientka počas vyšetrenia v ambulancii všeobecnej lekárky pre dospelých. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. júna (TASR) - Elektronické zdravotníctvo má zabrániť aj manipuláciám so zdravotnou dokumentáciou pacientov. Údaje v nej sa nedajú „vybieliť“, prípadná chyba sa dá opraviť, ale nie zmeniť či zmazať. Všetky už raz zapísané záznamy zostávajú v systéme. Aj tie vystornované.

„Vďaka systému ezdravie nebude možné uskutočniť vstup do zdravotnej dokumentácie bez súhlasu pacienta, alebo do nej akokoľvek spätne zasahovať. To, čo sa raz do elektronickej karty zapíše, to v nej už navždy zostane,“ uviedol generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš. Bezpečnosť zdravotných záznamov sa tak podľa jeho slov zvýši.

Do zdravotnej dokumentácie sa dostane lekár len na základe elektronického súhlasu pacienta, výnimkou je všeobecný lekár. Pacienti tak môžu rozhodovať o tom, kto nahliadne do ich zdravotných záznamov. „Zavedenie elektronického zdravotníctva absolútne sprehľadňuje všetky úkony v procese starostlivosti o pacienta,“ doplnil Blaškovitš.

Elektronické zdravotníctvo sa naostro spustilo tento rok. Prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami, lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným či fiktívnym vyšetreniam.