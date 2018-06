TASR

EK podporí štrukturálne reformy v SR v rámci 8 národných projektov

Rezort financií uspel s projektom Vytvorenie prostredia na podporu FinTech spoločností v SR.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júna (TASR) – Slovensko bude môcť v najbližšom období využiť technickú asistenciu z Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Spomedzi pätnástich slovenských projektov vybrala Európska komisia (EK) osem, na ktoré bude vyčlenených 1,6 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR, podľa ktorého správu a riadenie celého projektu zabezpečuje na rozdiel od štrukturálnych fondov priamo EK.

Rezort financií uspel s projektom Vytvorenie prostredia na podporu FinTech spoločností v SR. "Projekt je zameraný na zlepšenie existujúceho podnikateľského prostredia pre progresívne a inovatívne spoločnosti v oblasti finančných služieb. Jeho cieľom je identifikovať prekážky, na ktoré narážajú spoločnosti, ktoré sa chcú presadiť na domácom trhu. Projekt zároveň definuje možné opatrenia, ktoré zlepšia a sprehľadnia existujúcu infraštruktúru na trhu finančných služieb," priblížilo MF SR.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spolu s ministerstvom hospodárstva sa zamerajú na vypracovanie stratégie prechodu uhoľného regiónu na dekarbonizované hospodárstvo. Zámerom ďalšieho projektu z dielne ÚPVII je vytvorenie štúdie o digitálnej transformácii.

Rezort kultúry chce v rámci projektu preskúmať možnosti verejného a súkromného investovania do kultúrneho priemyslu na Slovensku. Slovenská záručná a rozvojová banka Asset Management nadväzuje na minuloročný projekt s tým, že pokračuje v aktivitách zameraných na väčšie využitie finančných nástrojov pri financovaní investícií na Slovensku. Zabezpečenie efektívneho rozvoja a prevádzky informačných systémov v rezorte je cieľom ministerstva spravodlivosti. V praxi by to malo znamenať vyššiu transparentnosť, rýchlosť a presnosť pri vybavovaní rôznych typov žiadostí.

Úspešným žiadateľom je aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý plánuje pripraviť nové typy testov umožňujúce lepšie hodnotiť úroveň vedomostí a zručností žiakov. Ministerstvo zdravotníctva chce zasa prostredníctvom projektu zlepšiť aktivity, ktoré posilnia prípravu, implementáciu a vyhodnotenie populačného skríningového programu pre kolorektálny karcinóm. Cieľom je znižovanie počtu nádorových ochorení na Slovensku.