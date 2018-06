Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotografia hasiča po zásahu pri dopravnej nehode obletela celý svet. Keď ju uvidíte celú, pochopíte prečo

Dojemný okamih zachytený na fotografii obletel celý svet. Tento muž si zaslúži obrovský obdiv.

CHATTANOOGA 7. júna - Hasiči na celom svete prichádzajú do kontaktu s rôznymi situáciami. Nejeden z týchto hrdinov by súhlasil s tým, že zachrániť ľudský život je ten najsilnejší a najemotívnejší pocit. Títo muži zasahujú aj pri nehodách, ktoré už na prvý pohľad vyzerajú hrôzostrašne. Takýto scenár prežili aj hasiči z amerického štátu Tennessee, ktorí zasahovali pri dopravnej nehode tehotnej ženy. Tá v aute viezla aj tri svoje ratolesti vo veku od 4 mesiacov do 7 rokov. „Matka bola hysterická, pretože ju bolelo brucho a chrbtica,“ opísal situáciu šéf hasičov Chris Blazek.

Foto: Facebook/Chattanooga Fire Department

Staršie dievčatká boli v poriadku, najmladšie však veľmi kričalo. „Vybral som ju z auta a rýchlo som ju prezrel, aby som sa uistil, či je v poriadku,“ spomína na vypätú situáciu Chris. Keď si uvedomil, že jeho chlapci majú všetko pod kontrolou, sadol si a s dievčatkom v náručí sa oprel o dvere auta. „Položila si hlavu na moje rameno a okamžite v mojom náručí zaspala,“ dodal. Fotografia silného a dojemného okamihu bola zverejnená na oficiálnom facebookovom účte hasičov. Za pár hodín si získala viac ako 22-tisíc lajkov a takmer 7 800 zdieľaní. „Momenty, ako je tento, mi pripomínajú, prečo vykonávam túto prácu,“ povedal na záver Chris.