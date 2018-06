Kristína Jurzová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Aby už viac netrpeli: V Bratislave otvoria prvý útulok pre týrané hospodárske zvieratá

Zvieratá už nie sú vec. Ani tie hospodárske, ktoré vďaka pomoci a starostlivosti dobrých ľudí dostanú druhú šancu na život.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA 7. júna (Dobré noviny) - Zviera už síce nie je vec, no prípady ich týrania sú ešte stále na dennodennom poriadku. Lenže nie je to v poriadku. Myslí si to aj Sloboda zvierat, ktorá v bratislavskom útulku na Poliankach práve dokončuje stavbu výbehu pre týrané či zanedbávané hospodárske zvieratá.

Foto: Facebook/Sloboda zvierat

Výbeh bude slúžiť ako dočasné útočisko, kým pre ne nezisková organizácia nenájde plnohodnotný domov.

Foto: Facebook/Sloboda zvierat

"Na Slovensku máme dlhodobo problém s umiestnením hospodárskych zvierat odobratých zo zlých podmienok, zabehnutá záchranná stanica tu veľmi chýba. Naša spoločnosť je na hospodárskych zvieratách závislá dlhé roky, no nášho súcitu sa im často nedostáva. Touto cestou chceme dať aspoň niektorým druhú šancu," píše Sloboda zvierat na sociálnej sieti Facebook s tým, že prvými obyvateľmi výbehu budú dvaja zachránení capkovia.

Foto: Facebook/Sloboda zvierat

Téma zvierat v poslednom období na Slovensku dosť ožila. Pomohla tomu aj novela zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej sa zviera od 1. septembra 2018 viac nemá považovať za vec, ale bude v zákone definované predovšetkým ako živý tvor, cítiaca bytosť.