FOTO: Kedysi boli našou pýchou, dnes chátrajú. Takto to vyzeralo v kúpeľoch Korytnica pred 100 rokmi

Dobové fotky zachytávajú zašlú slávu svetoznámych kúpeľov, v ktorých sa liečil aj Ľudovít Štúr. Hostia sem prichádzali aj jedinečným historickým vláčikom, ktorý po desaťročiach ožíva. Dočkajú sa svojho záchrancu aj kúpele?

KORYTNICA 9. júna (Dobré noviny/TASR) - Kedysi boli pýchou našej krajiny, dnes čakajú na svojho záchrancu. Svetoznáme kúpele Korytnica sa v minulosti preslávili svojou liečivou vodou a život tu kedysi naozaj prekvital. Obkľúčené lesmi v hlbokej nízkotatranskej doline lákali množstvo pacientov i turistov, ktorí prichádzali za jedinečným prostredím a kvalitnými službami. A to aj prostredníctvom historického vláčika, ktorý po desiatkach rokov svojej nečinnosti ožíva práve dnes.

a Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku

Kúpeľníctvo v osade Korytnica má bohatú históriu, doložené počiatky siahajú už do 16. storočia. Minerálna voda z Korytnice získala v minulosti medaily na svetovej výstave 1873 vo Viedni a 1904 ako jediná európska minerálna voda na svetovej výstave v americkom St. Louis.

A pramene boli také chýrne, že sa tu liečil aj rakúsky cisár František Jozef I., manžel Sissi, aj náš národný buditeľ Ľudovít Štúr.

Po páde Železnej opony a s príchodom privatizácie však kúpeľníctvo v Korytnici upadá a už roky sa tu žiadni pacienti neliečili. Do areálu vstúpia už len turisti, ktorí si chcú načapovať vzácnu minerálnu vodu. "Do kúpeľov som sa chodil ako malý chlapec hrávať, pretože mamina tam celý život robila zdravotnú sestru. Viem, že naozaj boli, čo sa týka infraštruktúry, vybavenosti aj služieb, na veľmi dobrej úrovni," zaspomínal si starosta Liptovskej Osady Róbert Kuzma.

Historický vláčik ožíva

Zaujímavosťou je, že do kúpeľov sa dalo kedysi dostať aj historickým vláčikom Korýtko. Ten dnes pri príležitosti osláv 110. výročia prvej jazdy vlaku z Ružomberka do Korytnice prejde časťou zachovanej trate. Stane sa tak počas podujatia s názvom Korýtkofest v metropole dolného Liptova.

Vláčik bude celý deň jazdiť bezplatne. Prvá jazda bude o 9. hodine z Ružomberka a potom každú hodinu do 16.00 h. „Vláčik bude pozostávať z motorového vozňa Hurvínek s kapacitou 48 miest na sedenie a nákladného vozňa, ktorý je prispôsobený na prepravu bicyklov,“ ozrejmil jeden z aktivistov, vďaka ktorým vlak opäť ožíva, Miroslav Klíma.

Nakoľko trať už nie je funkčná po celej trase do Korytnice, jazdy budú možné z hlavnej stanice v Ružomberku po Zápalkáreň na ulici Šoltésovej. Cyklisti túto lokalitu poznajú ako začiatok trasy Cyklokorytničky.

Jazda historickým vlakom však počas podujatia nebude ojedinelá aktivita. "Už 30. júna začína pravidelná letná prevádzka starobylého vláčika. Jazdiť bude počas víkendov a sviatkov až do 2. septembra," povedala Gabriela Demčáková z ružomberskej radnice.

Stavba 23,6 kilometra dlhej úzkorozchodnej železnice z Ružomberka do Korytnice na parný pohon dostala zelenú na sklonku roka 1906. O dva roky nato už premával na trase vlak. Jeho posledná jazda sa datuje do roku 1974.

Pôvodná železnica prepravovala cestujúcich z obcí Biely Potok, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce do Ružomberka za prácou, na úrady či do nemocnice. Železnica však vozila i kúpeľných hostí do vtedy už svetoznámych kúpeľov v Korytnici.