TASR

Dnes o 20:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dumoulin si zmeria sily s Froomeom aj na Tour de France

Úradujúci majster sveta v časovke jednotlivcov figuruje v širšej predbežnej nominácii Sunwebu.

Holanďan Tom Dumoulin. — Foto: TASR/AP

Paríž 6. júna (TASR) - Holandský cyklista Tom Dumoulin z tímu Sunweb bude tento rok štartovať aj na Tour de France. Účasť na najslávnejších pretekoch pôvodne neplánoval, ale rozhodol sa po Giro d'Italia, kde ako obhajca prvenstva obsadil v konečnom poradí druhé miesto 46 sekúnd za Britom Christopherom Froomeom (Sky).

Úradujúci majster sveta v časovke jednotlivcov figuruje v širšej predbežnej nominácii Sunwebu. Ďalej v nej figurujú Sören Kragh Andersen z Dánska, Nemci Nikias Arndt, Phil Bauhaus a Simon Geschke, Holanďania Roy Curvers, Laurens ten Dam, Wilco Kelderman a Mike Teunissen, Chad Haga z USA, Austrálčan Michael Matthews a Belgičan Edward Theuns.

Froome sa vo Francúzsku pokúsi o double Giro - Tour v jednom roku, medzi jeho súpermi bude opäť Dumoulin. "Som veľmi hrdý už na to, čo sme dosiahli na Gire. Akýkoľvek výsledok na Tour bude v tejto sezóne bonus. Dosiaľ som sa sústredil na Giro, s rozhodnutím o Tour sme čakali až do jeho skončenia. Následne sme sa rozhodli zamerať na celkovú klasifikáciu aj na TdF, nemierime na konkrétne priečky, budeme sa učiť. Absolvovať za sebou dve podujatia Grand Tour na celkové poradie bude nová skúsenosť pre mňa aj tím, získame cenné poznatky do budúcnosti," povedal 27-ročný Dumoulin na oficiálnej stránke Sunwebu.