TASR

Zákaz hazardu musí podľa primátora Bratislavy zostať v platnosti

Nesrovnal Verí, že vôľa 136.000 Bratislavčanov, verejný záujem a zdravý rozum nakoniec zvíťazia a hazard v Bratislave nebude.

Na archívnej snímke primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 6. júna (TASR) – Zákaz umiestnenia herní v Bratislave, ktorý trvá od mája 2017, musí platiť aj naďalej. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal pred štvrtkovým (7.6.) pojednávaním na Krajskom súde v Bratislave, kde sa bude prerokúvať žaloba prokuratúry proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Očakáva sa, že padne aj rozhodnutie. Naposledy sa vo veci pojednávalo koncom marca tohto roku. Súd si vtedy vyžiadal doručenie ďalších písomností.

"Vo štvrtok je pre Bratislavu veľký deň. Krajský súd bude rozhodovať o tom, či prijme argumenty hlavného mesta, alebo, naopak, prokuratúry o zákonnosti VZN o zákaze hazardu. Verím, že vôľa 136.000 Bratislavčanov, verejný záujem a zdravý rozum nakoniec zvíťazia a hazard v Bratislave nebude," povedal Nesrovnal.

Žalobu na mesto podala na jeseň 2017 krajská prokuratúra, podľa ktorej toto VZN nie je v súlade so zákonom a žiada ho zrušiť. Hlavné mesto spolu s petičným výborom odmieta tvrdenia prokurátorky a trvá na tom, že postup prijímania VZN bol zákonný. Zároveň vyjadrili odhodlanie urobiť všetko pre to, aby zákaz hazardu ostal naďalej platný. "Dúfam, že súd vypočuje hlas najväčšej petície, ktorá sa v histórii Bratislavy realizovala a zákaz hazardu bude v hlavnom meste pokračovať," povedal starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva.

Nesrovnal i Mrva by si mali podľa hovorkyne Asociácie zábavy a hier (AZAH) Dominiky Lukáčovej uvedomiť, že súd je nezávislá inštitúcia a je jedno aké divadelné predstavenie budú pred Justičným palácom v Bratislave robiť deň pred týmto súdom. "Predpokladáme, že súd bude rozhodovať v rámci svojich možnosti a zákonov. Krajská prokuratúra sa opakovane vyjadrila, že to, čo urobil pán Nesrovnal, je nezákonné a my veríme, že súd jej dá za pravdu. My ani nepredpokladáme, že by to mohlo dopadnúť inak, ako tak, že sa napraví stav a budeme ďalej fungovať podľa našich platných licencií," uviedla.

VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája 2017. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov.