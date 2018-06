TASR

ROLAND GARROS: Muguruzová Blancová 3. semifinalistkou ženskej dvojhry

Šampiónka z roku 2016 vo štvrťfinále ako nasadená trojka deklasovala bývalú svetovú jednotku Rusku Mariu Sarapovovú 6:2, 6:1.

Na snímke Garbine Muguruzová Blancová. — Foto: TASR/AP

Paríž 6. júna (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa stala treťou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Šampiónka z roku 2016 vo štvrťfinále ako nasadená trojka deklasovala bývalú svetovú jednotku Rusku Mariu Sarapovovú 6:2, 6:1. Jej semifinálovou súperkou bude vo štvrtok najvyššie nasadená vlaňajšia finalistka Rumunka Simona Halepová, ktorá si poradila a Nemkou Angelique Kerberovou 6:7 (2), 6:3, 6:2.

Muguruzová Blancová mala proti Sarapovovej raketový štart, keď dvakrát prelomila podanie súperky a v prvom sete si vybudovala náskok 4:0. Rodáčka z Venezuely dokázala pretlačiť Šarapovovú v dlhých výmenách a profitovala z početných nevynútených chýb Rusky, ktorá sa trápila na podaní. Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii Španielky. Muguruzová Blancová po dvoch brejkoch odskočila Šarapovovej na 4:1 a zápas s prehľadom dotiahla do úspešného konca.

"Nečakala som, že zvíťazím tak hladko. Je to veľmi cenný triumf, veď Mariu som zdolala prvýkrát. Chcela som nadviazať na predchádzajúce kvalitné výkony na tohtoročnom Roland Garros a som rada, že sa mi to podarilo. Je dobré, že v semifinále antukového vrcholu sezóny sú aj dve nové hráčky. S Madison Keysovou a Sloane Stephensovou pred začiatkom turnaja málokto počítal. Urobím všetko pre to, aby som uspela v semifinále a v sobotu nastúpila v súboji o titul proti jednej z nich," povedala Muguruzová Blancová v prvom pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.

Halepová v úvode zápasu s Kerberovou kopila nevynútené chyby, nevychádzalo jej prvé podanie a prehrávala už 0:4. V ďalších minútach sa Rumunka zlepšila a vynútila si tajbrejk. Skrátená hra však bola jasnou záležitosťou Kerberovej, ktorá ťažila z výbornej defenzívy. V druhom sete Halepová pridala na agresivite a vďaka rýchlemu brejku ho získala vo svoj prospech. Na začiatku tretieho dejstva sa Rumunka ujala vedenia 4:1 a šancu na postup medzi elitné kvarteto už z rúk nepustila.

Zápasy medzi Halepovou a Kerberovou sa vždy vyznačujú vysokou intenzitou a parížsky duel nebol v tomto smere výnimkou. "Proti Angie je to vždy veľmi náročné. Veľa toho vybehá a jeden fiftín je ako 20 výmen. Dala som do toho všetko a v rozhodujúcich momentoch som bola mentálne silná. V druhom sete som zmenila taktiku, vo výmenách som bola trpezlivejšia, čo bol kľúč k úspechu. Fyzicky sa cítim dobre a verím, že si užijem semifinále," uviedla Halepová v rozhovore s niekdajšou rakúskou tenistkou Barbarou Schettovou.