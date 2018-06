Zdravotnícke spoločnosti Penty zarobili vlani 16,7 milióna eur

TASR

V stredoeurópskom regióne patrí Penta medzi najväčších investorov v zdravotníctve. Investície do tohto segmentu predstavujú približne 20 percent hodnoty portfólia spoločnosti.

Bratislava 6. júna (TASR) - Zdravotnícke spoločnosti patriace do skupiny Penta dosiahli vlani spolu zisk 16,7 milióna eur. Najlepší hospodársky výsledok mala zdravotná poisťovňa Dôvera, a to 17 miliónov eur. V prípade polikliník Procare bol 0,4 milióna eur a siete nemocníc Svet zdravia mínus 0,7 milióna eur.

"Naše spoločnosti dlhodobo hospodária zodpovedne a vytvorený zisk tak môžeme do sektoru znovu reinvestovať. Zároveň to znamená, že sa nepotrebujeme zapájať do oddlžovania a sme tak príkladom toho, že aj v slovenskom zdravotníctve je možné fungovať kvalitne a pritom efektívne," povedal Eduard Maták, partner v Penta Investments. Poukázal tiež, že celý segment stále čelí nedostatku odvahy robiť potrebné, ale nepopulárne opatrenia, napríklad v oblasti stratifikácie siete zdravotníckych zariadení.

Minulý rok investovala skupina Penta do slovenského zdravotníctva viac ako 40 miliónov eur, väčšina zdrojov smerovala do sektoru nemocníc. "Napriek zlému stavu nemocničnej infraštruktúry nestačí investovať len do ich budov, ale aj do nových technológií či inovácií, ktoré sú kľúčové pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Pre budúcnosť slovenského zdravotníctva je nevyhnutné, aby sme boli schopní zachytiť a implementovať svetové trendy, napr. v elektronizácii či umelej inteligencii, čo bez súkromných investícií nebude možné," zhrnul Maták.

