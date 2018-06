Dominika Dobrocká

Pobodaného policajného psa zachránil jeho štvornohý kolega

Bežná situácia sa zmenila na drámu a boj o život. Vďaka štvornohému kamarátovi prežil obetavý hrdina.

CHRISTCHURCHE 6. júna - Policajný príslušník Regan Turner vyrazil so svojím štvornohým spoločníkom Kosmom do domu na predmestí mesta Christchurche. Išlo o prípad, kedy bolo na stanici zachytené hlásenie o domácom násilí. Situácia sa v okamihu zmenila na boj o život. Násilník Joshua Luke Cooper vybehol z domu a utekal. Vycvičený štvorročný nemecký ovčiak Kosmo sa za ním okamžite rozbehol a prenasledoval ho. Agresorovi sa podarilo policajného psíka zastaviť a nožom bodnúť do krku. Kosmo mal obrovské šťastie v nešťastí, vpichnutie mu totiž len tesne minulo krčnú tepnu.

Keď sa poslušný pes ani na privolanie svojho pána nevracal, Turner začal prehľadávať okolie. „Keďže bola tma, niekoľkokrát som obišiel miesto, kde bez pohnutia ležal,“ spomína si na hroznú situáciu policajt. Svojho ťažko zraneného kamaráta našiel po približne 25 minútach. Kosmo stratil veľké množstvo krvi a bol v bezvedomí. Turner okamžite pribehol k psíkovi a palcom mu zastavil krvácanie zo štvorcentimetrovej bodnej rany. Nečakal ani chvíľku a podal o situácii hlásenie. Pre Kosma priletel vrtuľník, ktorý ho previezol na veterinárnu kliniku.

U zvieracieho doktora už čakal aj Turnerov kolega Craig Moore a jeho policajný pes Oza. Práve ten daroval svojmu štvornohému kamarátovi potrebnú krv. Aj vďaka nemu je dnes Kosmo v poriadku. „Myslel som si, že zomrie. Párkrát mi zachránil život a nemôžem mu nikdy dostatočne poďakovať za to, čo pre mňa urobil,“ prehlásil Turner. Kosmo je mimo ohrozenia života, avšak v najbližších dňoch si od práce oddýchne. Čaká ho niekoľkotýždenný pokoj na lôžku a rehabilitácia.