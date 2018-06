TASR

Iniesta nevylúčil pokračovanie v reprezentácii, rozhodne sa po MS

Tridsaťštyriročného stredopoliara nominoval tréner Španielska Julen Lopetegui na MS do Ruska. Pre Iniestu by to mala byť posledná veľká akcia v reprezentačnom výbere.

Andres Iniesta. — Foto: TASR/AP

Madrid 6. júna (TASR) - Španielsky futbalista Andres Iniesta absolvuje na MS v Rusku svoj posledný svetový šampionát, reprezentačnú kariéru však možno ešte neukončí. Zároveň pripúšťa, že po odchode z FC Barcelona do japonského klubu Vissel Kobe bude ťažšie získať miesto v národnom tíme.

Tridsaťštyriročného stredopoliara nominoval tréner Španielska Julen Lopetegui na MS do Ruska. Pre Iniestu by to mala byť posledná veľká akcia v reprezentačnom výbere. "Akonáhle sa MS skončia, budem všetko analyzovať. Budem hrať v Japonsku a uvidím, aké budú okolnosti," citoval Iniestove slová portál goal.com. "Nevylučujem pokračovanie reprezentačnej kariéry, ale viem, že to po odchode z Barcelony bude ťažšie," dodal.

Potvrdil však, že MS v Rusku budú jeho posledné. "Budem sa snažiť myslieť tak, ako by to boli moje prvé MS a nie posledné. Nechcem myslieť na rozlúčku, budem sa snažiť vychutnať si každú chvíľu."

Iniestu nedávno ocenil nový premiér Pedro Sanchez, udelil mu veľký kríž kráľovského rádu za športové zásluhy, čo je najvyššie športové vyznamenanie v Španielsku.