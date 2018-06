TASR

Fantastické! Cyklisti Dukly Banská Bystrica Okolo Kamerunu naozaj zabodovali

Zisk druhé a tretie miesto poradia je podľa riaditeľa cyklistického tímu veľmi fajn a navyše chalani dostali priestor ukázať sa.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 6. júna (TASR) - Cyklisti Dukly Banská Bystrica majú za sebou úspešné účinkovanie na pretekoch Okolo Kamerunu. Bodku za podujatím dalo pódiové umiestnenie Jakuba Varhaňovského v záverečnej etape. Martin Haring skončil v celkovej klasifikácii na druhom mieste, Martin Mahďar obsadil tretiu a Andrej Cully konečnú siedmu priečku. Celkovým víťazom podujatia sa stal Rwanďan Bonaventure Uwizeyimana, ktorý si žltý dres strážil od piateho súťažného dňa.

Dostali priestor ukázať sa

Osemetapové preteky sa tento rok uskutočnili v netradičnom termíne, až na prelome mája a júna. Oproti marcovému termínu sa zmenila pôvodná zostava pretekárov, ciele získať UCI body však zostali rovnaké. K úspechu prispelo kvinteto Martin Haring, Martin Mahďar, Andrej Cully, Jakub Varhaňovský a Adrián Foltán. "Na Tour du Kamerun sa predstavujeme pravidelne. Je to aj vďaka dobrým vzťahom s kamerunskou federáciou. Keďže je nabitý kalendár, jedna partia pretekala v Maďarsku a Poľsku, druhá, aby mali všetci šancu pretekať, štartovala na osemetapáku Okolo Kamerunu. Zisk 75 UCI bodov, druhé a tretie miesto poradia je veľmi fajn. Navyše všetci chalani dostali priestor sa ukázať," uviedol v tlačovej správe SZC Martin Fraňo, športový riaditeľ cyklistického tímu Dukly Banská Bystrica.

Najsilnejší vrchár je Haring

"Haring ukázal, že je najsilnejší vrchár, no blysol sa aj víťazstvom v etape. Ešte s tímom zamieri do Slovinska a na majstráky, potom sa bude viac venovať vyjazďovaniu miestenky na OH v MTB, kde je tiež slovenskou jednotkou. Tento rok sa pomaličky rozbieha aj Mahďar. Má bojovnosť, skúsenosti, lídrom bol i v Maroku, a tu ukázal pódium celkovo i v etape. Rovnako Cully bojoval, obsadil miesto v prvej desiatke a pódium v etape. Každý z chalanov mal svoj deň v úniku, vrátane Foltána i Varhaňovského a teda priestor sa ukázať. Najmä Jakub sa šanci chytá výborne. Veľmi trpel v najťažšej etape, no obrovskou bojovnosťou obsadil druhé miesto. Dokázal s pomocou chalanov vyhrať aj špurt pelotónu v záverečnej etape a skončiť druhý raz na pódiu. V zime zmenil po príchode do Dukly tréning a ukazuje sa, ze zmena mu veľmi pomáha. Má obrovské nasadenie, je príjemným prekvapením v sezóne z mladých dvadsaťtrojkárov. Snažíme sa vhodne skladať program, štartoval na ťažších pretekoch poľskej V4ke, či jednotke Banja Luka, teraz ukázal, že je prínos pre tím aj ako domestik aj ako budúcnosť v špurte. Celkovo tím predviedol zlepšenú tímovú spoluprácu a bolo to vidieť," dodal Fraňo.

Už tento víkend sa "dukláci" postavia na štart nového trojetapového podujatia v rámci Slovenského pohára na ceste Trnava Tour a od 13. do 17. júna bude časť z nich pokračovať na jednotkovom Okolo Slovinska.