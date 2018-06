TASR

Dnes o 14:42 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní MS 2018: Kaminski nahradil v poľskom kádri zraneného Glika

Glika opustil výpravu a odišiel za svojím lekárom do Nice.

Kamil Glik, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Stuttgart 6. júna (TASR) - Tréner poľskej futbalovej reprezentácie Adam Nawalka dodatočne nominoval na MS v Rusku obrancu Marcina Kaminského. Dvadsaťšesťročný stopér VfB Stuttgart nahradil v kádri Kamila Glika, ktorému štart na šampionáte znemožnilo zranenie ramena. Informovala o tom agentúra DPA.

Obranca AS Monaco Glik sa zranil na pondelňajšom tréningu. O deň neskôr opustil výpravu a odišiel za svojím lekárom do Nice. Poľsko sa na MS predstaví v H-skupine proti Senegalu (19. júna), Kolumbii (24. júna) a Japonsku (28. júna). V príprave sa pred odchodom do Ruska stretne v Poznani 8. júna s Čile, o štyri dni neskôr nastúpi vo Varšave proti Litve.