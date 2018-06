TASR

Dnes o 14:37 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Futbaloví kamaráti z Trabzonsporu si zahrali s deťmi

V stredu si s deťmi na štadióne Domina v bratislavskej Trnávke zahrali aj Matúš Bero, László Bénes, Šimon Kozák a Michal Tomič.

Na snímke vľavo Šimon Kozák a druhý sprava Adam Nemec medzi mladými futbalovými talentami počas štartu novej sezóny Futbalovej školy 6. júna 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. júna (TASR) - Členovia uplynulej nominácie slovenskej reprezentácie Juraj Kucka, Adam Nemec, Tomáš Hubočan aj Marek Rodák sa po asociačnom termíne zúčastnili na otvorení novej sezóny Školy futbalu. V stredu si s deťmi na štadióne Domina v bratislavskej Trnávke zahrali aj Matúš Bero, László Bénes, Šimon Kozák a Michal Tomič.

Srdcovkou je Miláno

Kucka, Hubočan i Bero boli v ročníku 2017/18 spoluhráči v Trabzonspore, spoločne s nimi pôsobil v tureckom klube Ján Ďurica, ktorý však bude od 1. júla voľným hráčom. Hubočanovi nepredĺžili hosťovanie z Olympique Marseille a je možné, že slovenská enkláva sa ešte zúži, či dokonca rozpustí. O Kucku sa údajne opäť zaujíma bývalý zamestnávateľ AC Miláno. "Uvidíme, ako to bude v Trabzonspore ďalej s novým prezidentom a novým trénerom. S chalanmi to bolo o niečo jednoduchšie, krajšie, lebo sa poznáme už dlhé roky. Možno prídu ďalší. O záujme AC som sa dozvedel na instagrame, takže neviem. Nebudem nič hovoriť, ale bolo by to pekné, je to moja srdcovka," povedal Kucka, ktorý má platnú zmluvu do roku 2020.

Ďalší krok pre dobro

Ďalší stredopoliar Bero je v piatom mužstve minulého ročníka najvyššej tureckej súťaže takisto viazaný ešte na dve sezóny, no aj v jeho prípade prichádza do úvahy letná zmena dresu: "Jánovi Ďuricovi sa skončila zmluva, Tomášovi Hubočanovi nepodpísali hosťovanie. Máme nového prezidenta, preto je otázka ohľadom Juraja Kucku otvorená. Nevidím do toho, ale nebral by som to ako dôvod na odchod. Skôr to, že mám 22 rokov a odohral som minimum. Záleží na možnostiach, keď prídu, budem ich musieť správne vyhodnotiť, aby bol ďalší krok pre moje dobro."

Rozpadá sa partička?

Kouč Riza Cilambay šéfuje lavičke Trabzonsporu od októbra. Bero si za celú sezónu pripísal pätnásť štartov s jedným gólom v tureckej lige, štyrikrát hral v domácom pohári. V reprezentačnej nominácii na duely proti Holandsku a Maroku figuroval medzi náhradníkmi: "Zo začiatku to bolo celkom fajn, potom prišlo k zmene trénera, po nej som odohral všetkých päť zápasov, až následne som išiel dole cez polčas. Naozaj neviem, čo sa udialo, odvtedy ma posúvali na iné pozície. Žiaľ, stroskotal som na tom, že som hral na krídle, kde nemôžem robiť to, v čom som najsilnejší. Nejde o to, že sa rozpadá partička, ale odohral som málo stretnutí. Každý chce hrať a ja nie som výnimka. Uvidíme, čo sa udeje v lete, nechávam to otvorené."

Úspech sa dostaví

V predchádzajúcom cykle patril do národného tímu do 21 rokov, ktorého ambasádor na majstrovstvách Európy 2017 v Poľsku bol Marek Mintál. Bero nemal ako začínajúci hráč možnosť stretnúť sa s Mintálom či ďalšími vzormi, v stredu bol jeden zo vzorov pre deti on. "Je to krásne, čo by som dal za to, keby som v tom čase stretol Mareka Mintála a podobných hráčov. Deti tu vidia starších hráčov aj nás mladých, vidia, že cesta je ťažká, ale keď jej podriadia všetko, úspech sa dostaví," dodal Bero. "Vtedy neboli také možnosti, akurát sme chodili podávať lopty za bránky," uzavrel 31-ročný Kucka.