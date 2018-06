Kristína Jurzová

Klasický repkový olej je hotovým zázrakom pre naše telo, tvrdia vedci. Poznáte všetky jeho pozitívne účinky?

Bohatý, zdravý a ešte aj užitočný. To všetko zosobňuje olej, ktorý je hlboko zakorenený v slovenskej tradícii aj kulinárstve.

Olej z repky olejnej. — Foto: Pixnio/Max Pixel

BRATISLAVA 9. júna (Dobré noviny) - Slnečnicový, palmový či repkový? Vybrať si ten správny, najzdravší olej dá niekedy zabrať. Odpoveď je však jasná, a dokonca hlboko zakorenená v slovenskej tradícii.

V našich končinách sa v minulosti zvykla totiž vo veľkom pestovať repka olejná, ktorá lány našich polí zmenila na žltú záplavu. A naši predkovia vďaka nej objavili aj čaro repkového oleja, ktoré im varenie značne uľahčovalo.

A hoci sa v poslednej dobe špekulovalo o tom, či je takýto olej zdravý pre naše telo, netreba sa mu vyhýbať. Vedecké štúdie totiž ukazujú, že je bohatý na viaceré užitočné látky.

Sú to vitamínu K, provitamín A a tiež rastlinné steroly. Ospevované sú však predovšetkým nenasýtené omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa v našej strave len tak na počkanie nevyskytujú (menší problém majú napríklad Japonci, ktorí si radi doprajú ryby a iné morské plody). Výhodou je aj to, že v porovnaní s inými rastlinnými olejmi má ten repkový najmenej škodlivých nasýtených mastných kyselín. Tvrdí to štúdia poľského vedca Krzysztofa Krygiera, ktorý zistil, že olivový či slnečnicový olej obsahujú dvakrát viac.

Fereidoon Shahidi vo svojej štúdii Antioxidanty v repke zas poukazuje na to, že táto zlatistá tekutina je vhodná na vyprážanie, pečenie, ale aj dochucovanie šalátov či polievok. Dôvodom sú jedinečné vlastnosti repkového oleja, ktorý sa vyznačuje tým, že má neutrálnu chuť aj vôňu, ktoré sa nemenia ani pri tepelnom spracovaní. A ako už napovedá názov štúdie, vďaka vitamínu E budú aj vaše bunky chránené pred oxidačným stresom.