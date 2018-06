Pri úprave životosprávy treba mať dosiahnuteľné ciele, radí trénerka

TASR

Radí zo stravy nevylúčiť žiadnu z troch hlavných živín - cukry, tuky, bielkoviny, ale rozdeliť ich do ideálneho pomeru.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Bohdan Kočák

Bratislava 6. júna (TASR) - Pri úprave životosprávy si treba najprv podľa odborníčky určiť dosiahnuteľné ciele. "Jedine postupné zmeny môžu byť trvalé. Pokiaľ ide napríklad o úpravu hmotnosti, pri priemernej žene s váhou 80 kilogramov je ideálne chudnutie jeden kilogram týždenne. Ak by váha išla dole rýchlejšie, z tela sa stráca voda a svaly," hovorí osobná trénerka a dietologička Zuzana Bohátová.

Radí zo stravy nevylúčiť žiadnu z troch hlavných živín - cukry, tuky, bielkoviny, ale rozdeliť ich do ideálneho pomeru. "Podľa WHO je zdravý príjem u priemerného človeka v rozmedzí 8000 až 10.000 kilojoulov, ale, samozrejme, záleží na veku, pohlaví aj energetickom výdaji v priebehu dňa. Podľa všeobecných lekárskych odporúčaní by bielkoviny mali tvoriť 10 až 12 percent celodennej stravy, sacharidy 55 až 60 percent a tuky 26 až 28 percent," odporúča Bohátová.

Súhlasí, že tieto čísla nie sú až také jasné. „Tak teda konkrétnejšie, denne jeden kus ovocia, pol kila zeleniny, k tomu chudé mäso a ryby. Minimalizovať treba jedlá a nápoje s pridaným obsahom cukrov, stužovacích tukov, s vysokým obsahom solí a alkohol," vysvetlila trénerka.

Pripomína, že netreba zabúdať na pohyb. "Na začiatok úplne stačí kardio v podobe rýchlej chôdze, behu, bicyklovania a podobne, ideálne je aspoň trikrát do týždňa na tridsať minút. Keď sa chce, hodinku a pol si za týždeň nájde každý, nedá sa vyhovárať na nedostatok času," uviedla Bohátová.

Šport už podľa jej slov dávno nie je iba estetickou záležitosťou. "Dokáže vylepšiť telesnú kondíciu aj celkový zdravotný stav človeka. Samozrejme, spojený so zdravým stravovaním. Podľa štúdií a aj mojich skúseností viem, že dokáže upraviť diabetes mellitus, kde sa krvný cukor môže dostať na normálne hodnoty. Taktiež má mimoriadne dobrý vplyv na hypertenziu aj iné kardiovaskulárne ochorenia, na rôzne gastrointestinálne ochorenia, oporno-pohybovú sústavu aj spánkové apnoe," priblížila Bohátová s tým, že šport zlepšuje aj psychický stav človeka.

Cvičenie musí byť prispôsobené zdravotnému stavu. "Napríklad pri nadváhe sa treba zamerať na spaľovanie kalórií spôsobmi, ktoré čo najmenej zaťažujú kĺby, fajn je cvičenie v bazéne, eliptický trenažér alebo nordic walking. Niektoré zdravotné ťažkosti, ako napríklad bolesť chrbta, sa môžu cvičením zlepšiť, ale odporúčam ho jedine pod dohľadom skúseného trénera, ináč by ste si mohli ublížiť," zhrnula Bohátová.