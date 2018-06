TASR

Dnes o 12:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ME v kanoistike: Želiezkom dvojkajak Gelle, Botek, premiéra ženskej K4

Peter Gelle (vpravo) s Adamom Botekom. — Foto: archív P.G.

Bratislava 6. júna (TASR) - Devätnásť slovenských rýchlostných kanoistov a deväť členov realizačného tímu v stredu zamierilo na ME v Belehrade (8.-10. júna). Historickú premiéru na vrcholnom podujatí zažije slovenská ženská káštvorka na 500 m v zložení Jessica Zatlkajová, Lucia Oršulová, Martina Kohlová, Mariana Petrušová. Najväčším želiezkom v ohni bude kádvojka s posádkou Peter Gelle, Adam Botek, ktorá získala na druhom podujatí Svetového pohára v nemeckom Duisburgu zlato a striebro.

"V Belehrade sa predstaví veľká slovenská výprava, za posledné roky jedna z najväčších. Celá nominácia je postavená tak, aby sme si vyjazdili čo najviac miesteniek na Európske hry, ktoré budú v roku 2019 v Minsku. Majstrovstvá Európy sú pre ne kvalifikačnými pretekmi. Pri tvorbe nominácie sme všetko podriadili tomu, aby vybraní pretekári mohli vybojovať pre Slovensko čo najpočetnejšiu účasť na Európskych hrách. Takže tieto kvóty možno idú tak trochu aj na úkor nejakého maximálneho výsledku na ME, keďže sme sily trocha roztrieštili na viacero disciplín. Myslím si však, že nastavenie je dobré. Popritom by sme sa chceli vrátiť z Belehradu aj s nejakým úspešným výsledkom, v ideálnom prípade s medailou," povedal pre stránku canoe.sk športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla, vedúci slovenskej výpravy v Belehrade.

Veľmi dobrú fazónu ukázala v úvode sezóny skúsená kajakárka Ivana Mládková, ktorá skončila na podujatí SP v Duisburgu piata na 200 i 500 m. Novozložená káštvorka Erik Vlček, Csaba Zalka, Juraj Tarr, Tibor Linka ašpiruje na päťstovke na umiestnenie v prvej šestke. Pre ženský štvorkajak to bude v srbskej metropole absolútna súťažná premiéra. "S odretými ušami sme našli štyri pretekárky, ktoré ako-tak spĺňajú výkonnostne naše predstavy a mohli by sa pobiť o miestenky na Európske hry v Minsku. Posadili sme ich do jednej lode, ale boli sme v časovej tiesni, aby sme sa na túto disciplínu dostatočne pripravili. Nemáme od toho veľké očakávania, samozrejme, budem rád, ak dievčatá dobre zajazdia a príjemne prekvapia. Budeme to mať ťažké, európska konkurencia v ženskej káštvorke je silná," dodal Petrla.