Brankár predstieral zranenie: Chcel, aby sa jeho spoluhráči mohli zatiaľ najesť a napiť

Priznal to tuniský tréner Nabil Maaloul, ktorý o to brankára sám požiadal.

Lausanne 6. júna (TASR) - Brankár tuniskej futbalovej reprezentácie Mouez Hassen v prípravných stretnutiach pred MS predstieral zranenie, aby sa jeho spoluhráči mohli počas ramadánu po celodennom pôste pri striedačke najesť a napiť. Priznal to tréner Nabil Maaloul, ktorý o to brankára sám požiadal.

Moslimovia počas pôstneho mesiaca ramadán okrem iného nemôžu cez deň jesť a piť, a preto prišiel tréner s nápadom, aby Hassen po západe slnka predstieral zranenie. Keďže podľa pravidiel musia brankára ošetriť priamo na ihrisku, mohli sa ostatní futbalisti v pokoji občerstviť.

V dueli s Portugalskom si brankár privolal lekárov v 58. minúte a o pár dní neskôr proti Turecku spravil to isté v 49. minúte. Oba zápasy sa skončili nerozhodne 2:2. "Musel som sa na to strategicky pripraviť, lebo veľa hráčov pôst dodržuje. Preto som Hassenovi povedal, aby predstieral zranenie, aby sa mohli najesť," uviedol Maaloul pre BBC. "Proti Portugalsku to nefungovalo ideálne, Mouez ma celkom nepochopil. Poslal som za ním Yassinea Meriaha, ale stále nechápal, čo som od neho chcel. V druhom stretnutí to už bolo jednoduchšie, keďže sme ho informovali dopredu." Tréner nevidí za takýmto prerušením zápasu nič zlé. "Je to súčasť nášho náboženstva a hráči majú právo urobiť to, čo musia. Je náročné vydržať 16 hodín bez jedla, bez vody a ešte do toho trénovať, ale prispôsobili sme sa," dodal.

Jeho prácu počas MS v Rusku už ramadán komplikovať nebude. Skončí sa totiž štyri dni pred prvým zápasom Tuniska na šampionáte proti Anglicku. V G-skupine nastúpi tím zo severoafrickej krajiny aj proti Belgicku a Paname. Ramadán ešte ovplyvní sobotňajšiu generálku Tunisanov v Krasnodare proti Španielsku.