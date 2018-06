Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Čo nikdy nerobiť na svadbe: Tu je 7 základných chýb, ktorých sa dopúšťajú hostia

Uzavretie manželstva je pre väčšinu párov jeden z najdôležitejších životných krokov. Svadobní hostia žiaľ občas dokážu tento výnimočný deň pokaziť. Prinášame preto nepísané pravidlá, ktoré jednoducho treba dodržiavať.

Ilustračná foto — Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 9. júna - Chystáte sa v dohľadnej dobe na veľkolepú udalosť, akou svadba bezpochýb je? Nemali by ste zabúdať na určité nepísané pravidlá, ktorých porušenie sa u dospelých jednoducho nedá ospravedlniť. Existuje hneď niekoľko prešľapov, ktoré, ak si ustrážite, stane sa z vás obľúbený hosť. Prinášame vám hneď niekoľko svadobných faux pas.

Zabudnite na skoré príchody

V deň svadby zabudnite na skoré príchody. Každý, kto „deň D“ prežil na vlastnej koži, vie, že v domácnostiach jednoducho panuje panika, stres a nervozita. Posledné, čo si nevesta, ženích a rodiny prajú, sú hostia, ktorí prišli s predstihom a ponevierajú sa po spoločných priestoroch. V prípade, že prichádzate zďaleka, využite čas a radšej si niekde vychutnajte dobrú kávičku. Necháte tak budúcim manželom priestor na prípravy a svadba bude bez zbytočných nervov. Čas na pozvánkach predsa nebol uvedený zo srandy.

Foto: Wikimedia CC

Potvrdenie účasti

Budúci manželia strávia pri plánovaní a prípravách svadobného dňa naozaj veľa času. Kto to zažil, vie, kto to nezažil, zamyslí sa. Preto, ak vám domov príde pozvánka, neodignorujte ju. Vy to možno beriete ako hotovú vec a zapíšete si tento dátum do kalendára. Nezabudnite ale na nevestu a ženícha. Tí váš príchod a prítomnosť potrebujú mať potvrdenú. Takže, šup, zodvihnite telefón, poďakujte a potvrďte svoju účasť na ich spoločnom veľkom dni.

Biele šaty, nikdy

Dámy, ktoré rady pútajú pozornosť a aj tie, ktoré ignorujú akékoľvek pravidlá, pamätajte: Biela patrí neveste! Jednoducho je to tak. Či sa to niekomu páči alebo nie, malo by sa to dodržiavať a žiadny hosť nežného pohlavia by na sebe bielu farbu mať nemal. Určite príde aj váš čas, kedy budete hviezdou večera práve vy. Pre niekoho staromódne pravidlo má svoje čaro a svoje opodstatnenie. A ešte jedna rada, nesnažte sa za každú cenu vybrať zo šatníka ten najkrajší model. Určite to každá nevesta ocení. Veď predsa len ide o jej veľký deň.

Foto: pixabay.com

A čo svadobný dar?

Svadobný dar je jednoducho neoddeliteľnou súčasťou svadby. Ak ste si zmysleli, že na svadbu prídete bez daru, riskujete obrovské porušenie spoločenskej etikety. A najmä zahanbenie. Nikde nie je napísané, že dary musia byť drahé. No a ďalšou kapitolou je balenie darov. Nikdy nepríďte s nezabaleným darom, to je čistá katastrofa. Áno, aj takéto situácie sa občas odohrávajú.

Zabudnite na mobily a sociálne siete

Mobily a opäť mobily. To je realita dnešnej spoločnosti. Sú všade a zachytávajú snáď všetky situácie v našom živote. Keď ste na svadbe, zabudnite počas obradu, že tento moderný prístroj existuje. Sociálne siete bez vás istotne prežijú. Prišli ste oslavovať lásku a uzavretie manželstva s dvomi blízkymi ľuďmi. Užívajte si chvíle, ktoré sa už nikdy nevrátia.

A prečo len na tú hodinu počas obradu? Odložte telefóny na celý svadobný deň. Fotografie zabezpečí oficiálny fotograf a mladomanželia vám ich určite bez problémov venujú. Predsa sú to intímne chvíle, ktoré nemusí prostredníctvom Instagramu a Facebooku vidieť celý svet. Nie je zakázané si spraviť pár záberov, ale nezabúdajte, niekedy je menej viac.

Foto: pixabay.com

Nepozývajte si svojich hostí

Nikdy, ale naozaj nikdy nepozývajte hostí navyše. Keď dostanete pozvánku len pre jednu osobu aj v prípade, že máte partnera, žiaľ pôjdete sami. Keby ste sa však rozhodli inak, budúcich manželov o tom informujte a slušne sa opýtajte. Netreba sa totiž spoliehať na hostinu formou švédskych stolov. Každý hosť totiž môže mať určené miesto a tá osoba navyše sa jednoducho nestratí. Ani prekvapenia v podobe kamarátov či kolegov sa nehodí. S osobami navyše sa nepočíta, a tak môže nastať problém s občerstvením a miestom.

Tento bod sa týka aj párov, ktoré majú deti. V prípade, že na hostinu deti pozvané neboli, nenoste ich tam a vybavte si stráženie. Vyznie to zle, ale určite sa zabavíte lepšie.

Toto radšej vynechajte

Unášanie nevesty. Tento zvyk bol ešte pred pár rokmi bežnou súčasťou svadby. V poslednom období však od neho mladomanželia upúšťajú. Dôvodom je zasahovanie do zábavy, ktorá po tom, ako sa nevesta so ženíchom stratia, upadá. Okrem toho sa mnohým párom nepáči aj to, že ženích po vypátraní nevesty, musí platiť účet v podniku, do ktorého bola „unesená“. Takže si to zhrňme: Ďalší zbytočný náklad a stopka pre svadobnú hostinu. No čo, oplatí sa to? Ak si to nevesta nevyprosí, tak to radšej vynechajte.