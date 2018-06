TASR

Djokovič po prehre s Cecchinatom naznačil, že možno vynechá Wimbledon

Počas utorňajšieho duelu na parížskej antuke pociťoval srbský tenista bolesti krku a nechal sa viackrát ošetriť.

Na archívnej snímke Novak Djokovič. — Foto: TASR/AP

Paríž 6. júna (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič po nečakanej štvrťfinálovej prehre s Talianom Marcom Cecchinatom na Roland Garros naznačil, že možno vynechá Wimbledon. Počas utorňajšieho duelu na parížskej antuke pociťoval "Nole" bolesti krku a nechal sa viackrát ošetriť.

Podarilo sa mu síce znížiť na 1:2 na sety, no v strhujúcom tajbrejku štvrtého dejstva ťahal za kratší koniec. "Neviem, či absolvujem trávnatú časť sezóny. Neviem, čo budem robiť v nasledujúcich týždňoch a či sa predstavím na tráve All England Clubu. Iba pred niekoľkými minútami som prišiel z kurtu. Je mi to ľúto, ale nemôžem vám teraz dať odpoveď na vašu otázku," povedal trojnásobný wimbledonský šampión pre akreditované médiá.

Djokovič uviedol, že pod jeho prehru sa nepodpísali žiadne problémy s kondíciou a vyzdvihol kvality súpera. "Marco hral fantasticky, klobúk dolu pred jeho výkonom. Ja som sa na začiatku zápasu trápil, pobolieval ma krk. Postupne som sa rozohral a dostal do správneho tempa. Mrzí ma, že som za stavu 4:1 vo štvrtom sete nevyužil šance na dvojitý brejk. Marco sa potom obdivuhodne zmobilizoval a vynútil si tajbrejk, ktorý zvládol excelentne," dodal Djokovič.