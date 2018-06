TASR

Dnes o 11:38 čítanie na minútu 0 zdieľaní Svetová ekonomika je zdravá, v budúcich rokoch sa tempo rastu spomalí

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Washington 6. júna (TASR) - Svetová ekonomika si udrží v najbližších rokoch zdravý rast, oproti tohtoročnému rastu sa však jeho tempo v nasledujúcich rokoch mierne spomalí. Uviedla to v najnovšej prognóze vývoja globálnej ekonomiky Svetová banka (SB).

Podľa SB svetová ekonomika vzrastie tento rok o 3,1 %. Výrazný rast by si mala udržať aj v nasledujúcich rokoch, aj keď banka očakáva, že bude mierne pomalší. V roku 2019 by sa tempo rastu malo spomaliť na 3 % a v roku 2020 na 2,9 %.

Svetová banka dodala, že globálna ekonomika je celkovo zdravá, musí však zápasiť s rastúcimi úrokovými sadzbami v bohatších krajinách a so slabším dopytom po komoditách zo strany rozvíjajúcich sa ekonomík. K ďalším rizikám patria obchodné spory, výkyvy na finančných trhoch a geopolitické napätie.

Banka očakáva, že ekonomika USA dosiahne tento rok rast na úrovni 2,8 %, k čomu by mala do veľkej miery prispieť daňová reforma. V budúcom roku ale SB počíta so spomalením rastu na 2,5 % a v roku 2020 na 2 %.

Eurozóna spomalí

Spomalenie predpokladá aj v prípade eurozóny. Banka očakáva, že tento rok dosiahne eurozóna rast na úrovni 2,1 %, na budúci rok sa jeho tempo spomalí na 1,7 % a v roku 2020 na 1,5 %.

Čo sa týka Číny, SB počíta tento rok s rastom na úrovni 6,5 %. Aj táto ekonomika podľa Svetovej banky tempo rastu v budúcich dvoch rokoch spomalí, a to na 6,3 %, respektíve 6,2 %.

Rast ekonomiky v priemyselne rozvinutých krajinách by mal dosiahnuť tento rok 2,2 %. V roku 2019 SB predpokladá spomalenie rastu na 2 %. V rozvíjajúcich sa ekonomikách by sa však tempo rastu malo na budúci rok o niečo zrýchliť. SB očakáva, že tento rok rast dosiahne 4,5 % a v roku 2019 to bude 4,7 %.

Udržanie stabilného tempa rastu svetovej ekonomiky by podľa prezidenta Svetovej banky mohlo miliónom chudobných pomôcť zlepšiť ich finančnú situáciu, najmä v rýchlorastúcich ekonomikách južnej Ázie. "V iných oblastiach sveta však samotný rast ekonomiky nebude stačiť na riešenie problémov najchudobnejších skupín obyvateľstva," povedal Jim Yong Kim. Vyzval preto vlády, aby sa sústredili na podporu rastu v dlhodobom horizonte prostredníctvom podpory produktivity a účasti na trhu práce.