Kristína Jurzová

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Unikát v celej strednej Európe: Viete, kde na Slovensku nájdete povesťami opradenú Čertovu skalu?

Táto geologická rarita bola pre našich predkov nevysvetliteľným javom, a dokonca sa jej aj báli. Mali však na to naozaj dôvod?

Jedinečná Čertova skala tróni nad údolím Hronu pri obci Budča. — Foto: Facebook/Ján Žigmund

BUDČA 10. júna (Dobré noviny) - Najkrajšie diela vytvára naša matička Zem. A v niektorých prípadoch vraj aj rôzne mýtické bytosti. Žiarivým príkladom je aj Čertova skala, ktorá je stredoeurópskym unikátom, aký nikde inde nenájdete.

Prírodný útvar sa nachádza v sopečnom pohorí Kremnických vrchov. Dopraviť sa treba k obci Budča v okrese Zvolen a odtiaľ sa po značke vydať do prírodnej rezervácie Boky. Čaká vás síce strmší výšlap, no po ceste vás poteší pohľad do údolia s riekou Hron. Asi po hodine a pol sa pred vami zjaví nádherná geologická rarita. Ide totiž o najväčší balvan na tenkej stopke.

Naši predkovia sa celé stáročia pýtali, či spadne alebo nie. Foto: Facebook/Juraj Lorenčík

Skala s objemom približne 5 metrov kubických bola pre našich predkov naozaj ťažko vysvetliteľný jav. Masív na nich pôsobil dosť vratko a obávali sa, že by sa mohol na nich zrútiť. Niet preto divu, že mu pripisovali nadprirodzený pôvod, ktorý sa nám zachoval v ľudovom podaní.

Bola za tým pomsta?

Podľa povesti sa chcel čert pomstiť dedinčanom z Budče tým, že im postaví priehradu. Šiel teda do Dubového a odtiaľ vzal kusisko skaly, ktorým chcel zatarasiť tok Hronu. Guľa však bola naozaj ťažká a čertovi to trvalo dlhšie, než si myslel. Znenazdajky ho nad Budčou zastihli slnečné lúče a čert skamenel. Skala mu pritom vypadla z rúk a zostala visieť na neďalekom kopci. Otázkou však stále zostáva, kde je ten skamenený čert...

Veda to však vidí inak. 17-tonový skalný hríb je z andezitu a podložie z tufu, a tak zvetrávanie, ku ktorému prirodzene dochádza, spôsobilo to, že sa v prírode vytvoril takýto jedinečný masív. Netreba sa však obávať, že by bol pre vás nebezpečný, podľa geológov je Čertova skala stabilná a počas najbližších storočí by sa to nemalo ani zmeniť.

Ohroziť ju môže vraj iba zemetrasenie. Foto: Wikimedia CC

Takže ak uvažujete, kam vyraziť na dovolenku alebo na výlet, oplatí sa zostať aj na Slovensku. Naša krajina je síce malá, no posiata nádhernými miestami, ktoré by sme mali poznať, aby sme mali o čom raz rozprávať aj v zahraničí.

