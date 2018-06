TASR

MS2018: V európskych kluboch pôsobí 74 percent hráčov na šampionáte

Manchester City má so šestnástimi hráčmi najpočetnejšie zastúpenie.

Na snímke kompletne zrekonštruovaný futbalový štadión v Soči, ktorý je pripravený na zápasy MS 2018 v Rusku.

Nyon 6. júna (TASR) - Na majstrovstvách sveta v Rusku bude z európskych klubov 74 percent futbalistov. Celkovo sa na šampionáte predstaví 736 hráčov, z nich 544 pôsobí na klubovej úrovni na "starom kontinente", zistila Asociácia európskych klubov (ECA).

Manchester City má so šestnástimi hráčmi najpočetnejšie zastúpenie, z Realu Madrid je pätnásť a z FC Barcelona štrnásť reprezentantov. Po utorňajších príchodoch Brazílčana Freda do Manchestru United a Švajčiara Stephana Lichtsteinera do londýnskeho Arsenalu je 132 futbalistov z Anglicka.

Ázijské kluby poskytli 82 hráčov (11 percent), z mužstiev v Severnej a Strednej Amerike a Karibiku príde 54 hráčov. V Južnej Amerike pôsobí 35 účastníkov MS, z afrických tímov nominovali tréneri 21 reprezentantov.