Dnes o 08:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Novým riaditeľom prvej ligy sa stal bývalý brankár M. Lipovský

Na poste šéfa druhej najvyššej slovenskej súťaže nahradil doterajšieho prezidenta Róberta Ľuptáka, ktorý koncom mája z funkcie odstúpil

Na snímk Miroslav Lipovský/Ilustračné foto. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 5. júna (TASR) - Novým riaditeľom Združenia oddielov a klubov (ZOK) 1. hokejovej ligy sa stal Miroslav Lipovský. Na poste šéfa druhej najvyššej slovenskej súťaže nahradil doterajšieho prezidenta Róberta Ľuptáka, ktorý koncom mája z funkcie odstúpil. Informoval o tom oficiálny portál Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Niekdajší brankár a držiteľ slovenského titulu so Žilinou v sezóne 2005/2006 pôsobil v uplynulých rokoch ako generálny manažér HK Skalica. "Ako zástupca klubu som vždy pripomienkoval veci tak, aby boli z našej strany výhodné. Teraz cítim tlak od klubov ja," uviedol Lipovský pre hockeyslovakia.sk

Jeho rokovanie s predstaviteľmi najvyššej súťaže už prinieslo jednu zmenu. "Uskutočnili sme pre nás dôležitú dohodu. So zástupcami Tipsport Ligy sme podpísali zmluvu o baráži," povedal Lipovský s tým, že po novom sa už nebude hrať 12-zápasová baráž kvarteta klubov (dvoch najhorších v Tipsport Lige a dvoch najlepších v 1. lige). Od sezóny 2018/2019 sa odohrá iba séria medzi víťazom 1. ligy a posledným mužstvom po základnej časti TL: "Náš cieľ bol dosiahnuť pre víťaza priamy postup. To sa, žiaľ, nepodarilo, ale našli sme prijateľný kompromis pre všetky strany."

V týchto dňoch sa rokuje aj medzi ZOK 1. hokejovej ligy a SZĽH o podpise novej zmluvy. "Teraz je pre nás prvoradé zabezpečiť pre kluby čo najlepšie podmienky. Dúfam, že sa v tejto otázke čoskoro posunieme ďalej," povedal Lipovský a načrtol aj ciele do budúcnosti: "Chcel by som dosiahnuť pre víťaza 1. ligy priamy postup do najvyššej súťaže. Lebo aj histórie ukazuje, že kluby, ktoré sa dostali v minulých rokoch do Tipsport Ligy, sa v súťaži dokázali etablovať a zohrávajú v nej dôstojnú úlohu."