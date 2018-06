Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chcela byť učiteľkou, no viac zarobí v mäsiarstve v Rakúsku. Deti učí dejepis zadarmo cez internet

Mladá Slovenka, ktorá vyštudovala históriu a filozofiu sa rozhodla pre veľkú zmenu. Chcela by učiť, no nízky plat ju odradil. Zamestnala sa v susednom Rakúsku, kde pracuje. Na výuku nezanevrela, len to robí trošku inak.

BRATISLAVA 5. júna - Vedeli ste o tom, že aj dejepis sa dá učiť zábavnou formou? Možno si aj vy pamätáte na časy, kedy sa vám v škole driemalo nad knihami a historické osobnosti vám pripadali na míle vzdialené a neskutočné. Ak majú aj vaše deti či súrodenci tento istý problém, pomôcť by im mohla mladá Youtuberka Sandra Sviteková. Sandra má 25 rokov, vyštudovanú Univerzitu Komenského, odbory dejepis a flizofia. Ako prezradila pre niektoré slovenské médiá, v súčasnosti žije a pracuje v Rakúsku, kde pracuje v potravinách v oddelení mäsa, pretože ako učiteľka by si na Slovensku nemohla dovoliť splácať ani bežný úver. Na svoju vášeň - dejepis však nezabudla a deti (aj dospelých) učí aj naďalej, a to tým najprístupneším spôsobom. Prostredníctvom Youtube videí, v ktorých im približuje a vysvetľuje jednotlivé historické udalosti.

Históriu podáva príťažlivo pre mladé publikum

Jedným z najkomentovanejších Sandriných videí bolo vážne video o holokauste. V ňom však nehovorí o holokauste tak, ako každý iný dejepisár či dokument. Naopak sa zameriava na tému popierania holokaustu, ktorá je, bohužiaľ, stále aktuálna. Ako sama hovorí, aj niektoré hlavy štátu na svete dokážu ešte stále popierať holokaust. Hoci sa to zdá byť neskutočným. „Holokaust má jednu výnimočnú odlišnosť, a to tú, že je tou najlepšie zdokumentovanou genocídou na svete,“ hovorí Sandra vo videu. Takže naozaj, ako je vôbec môžné, že ešte stále sú na svete ľudia, ktorí túto hroznú časť histórie popierajú?

Ako reagovala aj jedna komentujúca: „Skvelé video! Ale smutné je, že takéto video vôbec treba.“

Nezabúda ani na seriály

Hoci sa Sandra venuje vo svojich videách aj vážnym témam, pre svoje publikum má aj videá, ktoré im poradia napríklad, ako sa ľahšie a rýchlejšie učiť, ako vyhrať každý konflikt a rozpráva aj o odľahčenejších historických témach. Vďaka nej napríklad zistíte aj to, prečo majú Česi iné názvy mesiacov, ako sa rozvádzali ľudia v minulosti a vysvetlí vám aj to, aké prepojenie má populárny seriál Game of Thrones so skutočnou históriou.