Dnes o 18:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní V prihraničnom rakúskom parku zazriete aj ohrozeného mloka dunajského

Vzdialenosť 35 km od Bratislavy je výhodou pre záujemcov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava/Orth 5. júna (TASR) – Expozícia o ohrozenom obojživelníkovi mlokovi dunajskom je novinkou v centre prihraničného rakúskeho národného parku (NP) Dunajské luhy (Nationalpark Donau–Auen). Vo vyhliadkovej veži zámku Orth v obci Orth an der Donau je denne otvorená až do 1. novembra. Pre TASR to potvrdil správca Centra NP Igor Stahl.

Podľa neho je tento najmladší rakúsky NP od roku 1996 nielen európskou raritou. Okrem toho, že sa popri 36 km úseku Dunaja rozprestiera medzi dvoma hlavnými mestami - Bratislavou a Viedňou, je pozoruhodný aj jeho vznik. O to sa zaslúžili mohutné občianske protesty ochranárov v roku 1984 proti schválenej výstavbe hydroelektrárne a priehrady pri Hainburgu. Tým zachránili jedno z posledných najzachovalejších pririečnych lužných území v strednej Európe.

Ich vznik, premeny a divokú krásu dokumentujú video projekcie v spomínanom Centre NP, ktoré existuje od roku 2005. Okrem iných expozícií či barokového divadla (aj v slovenčine) možno spoznať na umelo vytvorenom Zámockom ostrove viaceré pôvodné biotopy zvierat a rastlín v lužnej krajine. Návštevníci majú nevšednú príležitosť pozorovať aj život pod hladinou dunajského mŕtveho ramena.

Vzdialenosť 35 km od Bratislavy je výhodou pre záujemcov. "Slováci tvoria asi 10 percent z celkovej návštevnosti. Ešte lepšie je to v záujme škôl, kde žiacke návštevy zo Slovenska predstavujú 30 percent. Najviac chodia z Bratislavy a okolia, ale mali sme autobusové zájazdy aj zo vzdialenejších miest. Stále organizujeme Slovenské dni vo vybrané soboty a štátne sviatky, kedy je vždy k dispozícii slovenský sprievodca," uviedol Stahl.

Tie budú 16. júna, 5. a 28. júla, 11. a 29. augusta, 1. a 15. septembra, 6. a 20. októbra a 1. novembra. Počas slovenských dní so zľavou na vstupnom možno využiť hodinové prehliadky so slovenským sprievodcom. Netreba sa na ne prihlásiť a ich začiatky sú o 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30 a 16.30 h. Súčasťou návštevy je individuálna prehliadka vyhliadkovej veže, kde možno nazrieť aj do bocianieho hniezda. Tohtoročný prírastok v ňom sú tri mláďatá.