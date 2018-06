TASR

ROLAND GARROS: Thiem po triumfe: Chcem ísť v Paríži do finále

Dominic Thiem od úvodu zápasu so Zverevom na dvorci dominoval, skvele podával, mal navrch vo výmenách.

Rakúsky tenista Dominic Thiem odvracia loptičku Nemcovi Alexandrovi Zverevovi vo štvrťfinále grandslamového tenisového turnaja Roland Garros v Paríži 5. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Paríž 5. júna (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem sa rovnako ako vlani i predvlani prebojoval do semifinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo štvrťfinále si ako nasadená sedmička poradil s dvojkou "pavúka" Alexandrom Zverevom z Nemecka hladko 6:4, 6:2, 6:1. Jeho ďalším súperom bude víťaz súboja medzi šampiónom z roku 2016 Novakom Djokovičom zo Srbska a Talianom Marcom Cecchinatom.

Thiem od úvodu zápasu so Zverevom na dvorci dominoval, skvele podával, mal navrch vo výmenách. Nemec po dvoch päťsetových maratónoch nebol vo svojej koži, chýbali mu fyzické sily i úderová istota. Až šesťkrát stratil vlastné podanie, čo bola voda na mlyn Thiema, ktorý sa prezentoval pestrou škálou víťazných úderov z forhendu i bekhendu. Rakúšan demonštroval, že antuka je jeho najsilnejší povrch a tento rok patrí v Paríži medzi adeptov na titul.

"Bol to z mojej strany výborný zápas, v dôležitých momentoch som zahral tie správne údery. Je skvelé byť v Paríži tretikrát za sebou v semifinále. Keď som bol ešte junior, nemyslel som, že sa mi to niekedy podarí. Tento turnaj milujem. Teraz urobím všetko pre to, aby som sa dostal ešte o krok ďalej a postúpil v Paríži až do finále," uviedol Rakúšan v prvom pozápasovom rozhovore s bývalou francúzskou tenistkou Marion Bartoliovou - wimbledonskou šampiónkou z roku 2013.