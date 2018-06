Lucia vymenila mólo za kuchársku zásteru a jej sladké dobroty dnes pozná takmer celé Slovensko. Piecť naučí aj úplného amatéra

Dominika Dobrocká

Z Luckinej pekárničky pochádzajú nádherné sladké diela. Vďaka jej šikovným ručičkám si môžeme vychutnávať dokonalé spojenia chutí.

— Foto: Instagram/lulusbakery.sk

TRNAVA 9. júna - Lucia Gažová je veselé, úprimné a najmä šikovné žieňa. Mnohí ju poznajú vďaka jej cukrárskemu remeslu, ktorému sa už nejaký ten rôčik venuje. Zakladateľka „Lulus bakery“ je známa šikovnica a milovníčka sladkých umeleckých diel. V minulosti sa však prechádzala po mólach ako profesionálna modelka. Úprimne sme ale všetci radi, že túto kariéru hodila za hlavu a začala čarovať s cestami, ozdobami, plnkami a jednoducho všetkým, čo nielen skvele vyzerá, ale aj dokonale chutí. Dnes je až nepredstaviteľné, že by mali byť naše chuťové poháriky ukrátené o tak zlaté ručičky, aké Lucka bezpochyby má. Sladký príbeh kráľovnej cukroviniek a tort sa teda píše aj vďaka tomu, že sa Lucka rozhodla vymeniť mólo za kuchársku zásteru.

Keď si niekto predstavuje jednoduché začiatky, je na veľkom omyle. Lucia Gažová si totiž svoje miesto na trhu musela poctivo zaslúžiť. Netrvalo to deň ani týždeň. Tvrdá práca, vylepšovanie, sklamanie a opätovné pečenie toho istého druhu koláča, to je realita nazývaná „cesta za svojím snom“. Podarilo sa jej to a dnes ju nejeden „ochutnávač“ zaslúžene nazýva cukrovou kráľovnou. Už pri pohľade na sladké dobroty z dielne Lulus bakery človek vie, že ich musí mať a ochutnať. Lucka čitateľom Dobrých novín prezradila o svojich začiatkoch, o sladkej srdcovke a aj to, ako vníma konkurenciu.

Lucka, nie je žiadnym tajomstvom, že ste sa v minulosti venovali modelingu, zabojovali ste o titul Miss, vyštudovali ste marketing a dnes je z Vás vychýrená a známa cukrárka. Ako sa toto všetko dalo stihnúť za tak krátky čas? Všetko, čo som vymenovala, pôsobí diametrálne odlišne, majú tieto aktivity aj niečo spoločné?

Máte pravdu, tieto aktivity veru moc spoločného nemajú, azda iba to, že sú všetky moje. Modelingu som sa venovala od 14 do 22 rokov veľmi aktívne. Potom som sa už omnoho viac orientovala na marketing, ktorý ma doteraz veľmi baví a verím, že bez neho by „Lulus“ nebolo to, čo je teraz. No a pečeniu som sa popri tomto všetkom začala venovať pred pár rokmi, myslím si, že som mala tak 24 rokov. Ale áno, keď to takto napíšem, vyzerá to všetko ako z rýchlika. Moje aktivity sa však vždy prelínali a jedna druhú aj dopĺňali .

Prečo napokon vyhrali sladké dobroty? Aké boli Vaše začiatky pri výrobe tortičiek a najmä makroniek, ktorými ste absolútne známa?

Pečenie vyhralo lebo som si ho jednoducho zamilovala. A hlavne ono je naozaj veľmi príjemné, keď niečo robíte a dostávate na vašu prácu dennodenne feedback od „ochutnávačov“. Aj vďaka tomu viete, že to, čo robíte, má naozaj zmysel. Začiatky boli dlhé a častokrát aj nie príliš úspešné. Aj ja som však jasným dôkazom toho, že trpezlivosť ruže prináša. Nenechala som sa odradiť popukanými macarons, či krivými tortami a skúšala som stále ďalej a ďalej, až som nakoniec svoje produkty dotiahla do takmer dokonalosti. A ja som veľký perfekcionista a hranice mám nastavené naozaj vysoko, takže to bol boj. Dnes ale viem, že to stálo za to a na každom jednom produkte treba neustále pracovať. Vždy je predsa čo zlepšovať. A presne o tomto zlepšovaní boli moje začiatky.

Boli ste jedna z prvých, ktoré začali piecť tortičky inak. Dnes je tento trend módny a cukrárok neustále pribúda. Vy ale vytŕčate z davu a Vaše meno je značka. Čím ste originálna a iná?

Originálnou ma určite robí aj to, že som bola jedna z prvých. Aj ja som priniesla trend prírodných tort a aj ja som ukázala mladým dievčatám, že sa dá podnikať aj v neľahkom gastro biznise a netreba všetko robiť len „na čierno“ z panelákovej kuchyne. Preto si ma ľudia aj doteraz pamätajú. Onedlho začali cukrárky na Slovensku rásť ako huby po daždi, keďže dopyt je naozaj obrovský. Tým, že ja pečiem už niekoľko rokov, budujem svoju značku, venujem sa zákazníkom, vydala som knižku a pre ľudí natáčam aj recepty na youtube, tak ma mnohí poznajú naozaj dobre.

Ďalšou vecou je, že neustále pracujem na nových príchutiach, dizajnoch mojich tort a koláčikov a vždy mi ide o to, aby ste to, že sa jedná o Lulus tortu vedeli nielen po zahryznutí, ale hneď na prvý pohľad. Rukopis je veľmi dôležitý, aj keď je čím ďalej, tým ťažšie ho udržať, lebo „kopírky“ sú na každom kroku. Pre mňa to však znamená uznanie a česť, že to čo robím, robím dobre - keď ma kopírujú.

Vašimi rukami prešlo bezpochyby nespočetné množstvo sladkých maškŕt. Čo je ale Vašou srdcovkou?

Asi stále macarons, aj keď sú to mršky, ktoré ma doteraz vedia potrápiť, jednoducho som s nimi začínala a sú to moje lásky, na ktoré nedám dopustiť. Myslím, že navždy zostanú mojou srdcovkou, lebo boli prvé.

Je obdobie svadieb. Táto veľkolepá udalosť za nezaobíde bez svadobnej torty. Pociťujete väčšiu zodpovednosť pri príprave práve týchto tort?

Je to pre mňa najväčšia zodpovednosť na svete! Najprv som svadobné torty ani nechcela robievať, lebo predsa tá torta je veľmi dôležitá. Práve tejto zodpovednosti som sa veľmi bála. Dnes ich ale milujem aj preto, že som s nimi spokojná. Roky som pracovala na tom, aby boli dokonalo rovné, vysoké a stabilné vďaka konštrukcii. S každým vylepšením ich mám radšej a radšej, lebo viem, že dokonale dotvoria nevestin a ženíchov veľký deň.

Už na prvý pohľad je jasné, že sa vyhýbate marcipánu a fondánu, prečo? Máte s touto hmotou zlé skúsenosti alebo jednoducho ste zástancom prirodzenosti a jednoduchosti?

Nikdy som s touto hmotou nepracovala a práve to bol jeden zo základných stavebných kameňov môjho podnikania. Dnes už je to bežné, že cukrárky s nimi nepracujú. Keď som začínala ja, bežné to nebolo. Nikdy som s nimi pracovať nechcela práve preto, že takmer nikto ich neje. Veď je to samý cukor, farbiva a všelijaké „Éčka“, a sú na torte len z vizuálneho hľadiska. A ja som chcela ukázať, že torta môže byť dokonalá aj bez hrubej cukrovej hmoty, ktorá zakryje všetky nedokonalosti.

Prejdime na recepty. Vymýšľate si ich všetky sama alebo Vám občas niekto pomôže? Kde beriete inšpiráciu?

Recepty vymýšľam sama. Čím som v pečení skúsenejšia, tým je to pre mňa jednoduchšie. Už viem, čo s čím môžem skombinovať a čo naopak určite nie. Mám v hlave pomery, suroviny, veľkosti. Jednoducho, keď človek pečie 12 hodín denne 4 roky, už je to v nom zakorenené. Keď som písala prvú knižku, bola som o dva roky menej skúsená ako teraz a recepty sa mi vymýšľali ťažšie. Teraz, keď som vymýšľala nové recepty do „Lulus receptára“, išlo to ako po masle, až som bola sama prekvapená, aké nové veci a kombinácie sa vo mne dokázali zrodiť.

Výtvory, ktoré pochádzajú z dielne Lulus bakery, sú hotové umelecké diela. Vydali ste knižku, v ktorej je niekoľko receptov od Lucky. Je možné, aby aj človek, ktorý sa nevenuje pečeniu profesionálne vedel vytvoriť aspoň podobné dielo ako vy? Samozrejme, s pomocou Vašich inštrukcií?

Presne o to mi v knižke išlo a presne pre to je knižka „Lulus cukrárka“ doteraz taka obľúbená. Každý recept je napísaný tak, aby ho dokázal upiecť aj úplný amatér. Do detailov som vysvetlila každy postup, suroviny, zdobenie, jednoducho všetko. A preto ľudia knižku milujú a často a radi doma podľa nej pečú. Jednoducho sa to dá.

Dnes je tak trošku módou, že cukrárky sladké nejedia. Je to aj Váš prípad alebo si dokážete osladiť život? Čo je Vaším víťazom v takomto prípade?

Ja mam sladké veľmi rada, aj keď samozrejme nie vždy mi ide na chuť, keďže v našom výrobovom sladkom vzduchu som obrovskú časť každého dňa. Ak by cukrárka sladké neľúbila, asi by nebola dobrou cukrárkou. Mám rada všetky koláčiky, ktoré sú v našej ponuke. Ak mi niečo nereže, radšej to z ponuky vyradím. Stále to totiž beriem tak, ze musím byt najprv spokojná ja, potom budú aj zákazníci. Čomu ale neviem odolať je pistáciová pavlova. To je jednoducho sen.

Lucka prezraďte Dobrým novinám, aké sú Vaše plány do budúcna, kde by ste sa chceli vidieť o pár rokov a na čo sa môžu maškrtníci a milovníci Vašich dobrôt tešiť?

Určite chcem ďalej piecť, venovať sa novým receptom, natáčaniu videí, možno aj vlastnej relácii. Jednoducho mojou víziou je pokračovať v osladzovaní vašich životov. To, akou cestou, sa ešte len ukáže v blízkej dobe.