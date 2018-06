TASR

Dnes o 12:42 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní NHL: Tatar sa dočkal šance, no rytierom sa pohár vzdialil

Tatar prišiel do Las Vegas tesne pre uzávierkou výmien z Detroitu. Kým Red Wings sa výsledkovo trápili, v tíme Golden Knights zažíval od začiatku víťazné chvíle.

Hokejista Vegas Golden Knights Tomáš Tatar korčuľuje na ľade pred štvrtým súbojom finále play off NHL Washington Capitals - Vegas Golden Knights vo Washingtone — Foto: TASR/AP

Washington 5. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na utorok vrátil do zostavy Vegas Golden Knights, ale po štvrtom finálovom súboji play off NHL veľa dôvodov na radosť nemal. Jeho tím podľahol domácemu Washingtonu jednoznačne 2:6 a v sérii prehráva už 1:3 na zápasy.

Tatar dostal šancu v zostave "zlatých rytierov" prvýkrát od 16. mája. Na ľavom krídle tretieho útoku, na ktorom vymenil Davida Perrona, odohral 12:37 minút, do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jeden plusový bod. "Cítil som sa celkom dobre," povedal po zápase 27-ročný útočník. "Vypracovali sme si nejaké šance v presilovke, bohužiaľ, nepadlo nám to. Taký je už hokej," uviedol v rozhovore pre oficiálny profiligový portál.

Pre Tatara to bol prvý štart vo finálovej sérii, čím splnil podmienku, aby bolo jeho meno vyryté na Stanleyho pohár v prípade triumfu Vegas. K titulu sú však po poslednom stretnutí oveľa bližšie hráči Capitals, ktorí môžu už v noci na piatok zdvíhať nad hlavy majstrovskú trofej. Washington ťažil zo zbytočných vylúčení súpera, v presilovkách mu nasúkal tri góly. Všetko však mohlo byť inak, ak by Golden Knights premenili v úvode svoje tutovky. Napríklad James Neal mal pred sebou úplne odkrytú bránku, no trafil len do žŕdky. "Treba sa viac venovať hokeju ako iným veciam, nenechať sa vyprovokovať. To bol kameň úrazu," zdôraznil Tatar. "Mali sme obrovské šance, z ktorých sme nedali góly, naopak, im sa to tam poodrážalo. Ako ukazujú štatistiky, súpera sme prestrieľali. Bohužiaľ, hokej sa nehrá na šance, ale na góly. Washington bol vo všetkých štyroch zápasoch veľmi efektívny."

Tatar prišiel do Las Vegas tesne pre uzávierkou výmien z Detroitu. Kým Red Wings sa výsledkovo trápili, v tíme Golden Knights zažíval od začiatku víťazné chvíle. Ligový nováčik predviedol vo svojej premiérovej sezóne v profilige spanilú jazdu, keď senzačne ovládol svoju divíziu a v play off postupne vyradil Los Angeles, San Jose aj Winnipeg. Až vo finálovej sérii s Washingtonom ťahá zatiaľ za kratší koniec. Vegas s Tatarom sa však ešte nevzdávajú svojho sna. "Budeme musieť dať do toho všetko. Ak by sme hrali tak ako v poslednom zápase, tak verím, že tie výsledky sú iné. Samozrejme, k hokeju patrí aj kúsok šťastia. Nezostáva nám nič iné, ako veriť a bojovať," vyhlásil slovenský krídelník.

Séria sa za stavu 3:1 pre "Caps" vracia do lasvegaskej T-Mobile Areny, piaty duel je na programe v noci na piatok o 2.00 SELČ. Knights veria, že v domácom prostredí uspejú a udržia si nádej na zisk slávneho pohára. "Počas celých vyraďovacích bojov nás fanúšikovia neskutočne ženú dopredu. Bude to dôležitý zápas, nám pôjde o prežitie. Pre nás je už vlastne každý zápas dôležitý. Nemôžeme si dovoliť absolútne nič vypustiť. Musíme bojovať a skúsiť to nejakým spôsobom zvrátiť," dodal vicemajster sveta z Helsínk 2012.