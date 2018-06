TASR

Digitalizácia umožňuje spracovať veľké množstvo dát o budove

Bratislava 5. júna (TASR) - Digitalizácia umožňuje spracovať a vyhodnotiť veľké množstvo dát, ktoré pomôžu posúdiť budovu nielen z hľadiska nákladov a energetickej náročnosti, ale aj iných kritérií. Pre TASR to povedal v utorok výkonný riaditeľ občianskeho združenia Slovenská rada pre zelené budovy Ladislav Piršel počas podujatia Efektívna cesta k udržateľnosti prostredníctvom digitálnych riešení.

Za jednu z výhod digitalizácie pri plánovaní považuje možnosť predvídať, ako bude budova fungovať. "Budovy sa budú skladať z komponentov, nebudú sa kresliť čiary a objemy. Komponenty sa potom dajú otestovať, ako pôsobia na celkovú prevádzku," uviedol s tým, že na začiatku treba vytvoriť digitálny model budovy, ktorý sa posúva do štádia stavby, neskôr prevádzky a končí jej likvidáciou. Podľa neho existuje tlak zo strany veľkých developerských spoločností, aby aj malé projekčné kancelárie na Slovensku pracovali s digitálnymi modelmi budov.

Veľké architektonické a projekčné spoločnosti, ktoré sa chcú vyvarovať problémov a znížiť si náklady, už otestovali modelovanie budov pomocou informácií, systém BIM (Building Information Modelling), konštatoval Piršel. "Prípravná fáza síce trvá dlhšie, ale vyhnú sa problémom pri výstavbe," poukázal na využitie v praxi. O komplexný digitálny model budovy majú záujem aj firmy, ktoré spravujú budovy.

V súvislosti s výstavbou nových budov pre štát uviedol, že ten by sa mohol motivovať praxou napríklad v rozvinutej ekonomike, ako je Veľká Británia, kde takéto budovy musia pripraviť s využitím digitálnych modelov. Tam ich štátna správa potrebuje na to, aby posúdila efektívnosť vynaložených financií. "Možno by bolo dobré začať s verejným obstarávaním nových stavieb, kde by jednou z podmienok mohla byť realizácia stavby s pomocou moderných technológií," uzavrel.