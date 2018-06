TASR

Pokazené auto na dovolenke nie je poistnou udalosťou

Dovolenkárom môže cestu skomplikovať porucha vozidla. Tak ako na území SR, ani v zahraničí sa na tieto prípady nevzťahuje povinné zmluvné poistenie (PZP) ani havarijné poistenia.

Bratislava 5. júna (TASR) - Pri ceste za oddychom do zahraničia volia dovolenkári neraz dopravu vlastným autom. V prípade, ak cestu skomplikuje porucha vozidla alebo kolízia, cestujúcim môžu v tomto prípade pomôcť aj asistenčné služby, ktoré sú súčasťou balíkov poistení.

"Samotná porucha vozidla totiž nie je poistnou udalosťou, nakoľko škoda nevznikla pri nehode, respektíve kolízii. Avšak súčasťou PZP aj havarijného poistenia sú asistenčné služby, ktoré dovolenkárovi s pokazeným autom pomôžu vyriešiť jeho problém. Môžu mu pomôcť nájsť najbližší autoservis, uhradiť náklady spojené s odťahom vozidla, zabezpečiť náhradné vozidlo či ubytovanie. Asistencia sa zabezpečuje do výšky limitov, ktoré klient nájde v prílohe poistnej zmluvy," radí Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne.

Ak bola porucha spôsobená nehodou, vtedy už ide o poistnú udalosť a na tieto udalosti sa vzťahuje PZP, resp. havarijné poistenie.

"Tak ako doma, aj na zahraničných cestách platí, že škody, ktoré spôsobí vodič na cudzom vozidle, sú hradené z PZP vozidla, ktoré šoféroval. Pred odchodom na dovolenku by si klienti určite nemali zabudnúť pribaliť zelenú kartu, ktorá má medzinárodnú platnosť, jej forma je štandardizovaná a preukazuje existenciu a platnosť jeho PZP. Škody spôsobené na jeho vlastnom vozidle sú hradené z havarijného poistenia, ak ho mal klient uzatvorené a platí na území celej EÚ a Turecka. Škodovú udalosť v zahraničí by mal dovolenkár poisťovni písomne nahlásiť do 30 dní od jej vzniku," zdôrazňuje Jamborová.

V prípade poruchy či kolízie by mal dovolenkár čo najskôr kontaktovať asistenčnú službu, ktorá mu dá rady, ako postupovať a zabezpečí množstvo potrebných vecí. Čo sa týka platby nákladov za odťah, je to vždy na dohode klienta a asistenčnej služby, či si to klient zaplatí a následne nechá preplatiť. Ak sa jedna o zmluvného partnera, tak zvyčajne klient na mieste neplatí nič, iba prípadný rozdiel presahujúci limit určený v zmluve.

Na dopravu autom by mal klient myslieť aj pri uzatváraní cestovného poistenia. Pri ňom si totiž môže dojednať aj pripoistenie pre prípad nepojazdného vozidla.