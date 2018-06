TASR

Petrohrad má záujem o MS 2023, hrať sa má v najmodernejšej hale

Po rekonštrukcii by sa do nej malo vojsť vyše 20-tisíc divákov a mala by sa stať najmodernejším hokejovým stánkom v Európe.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Petrohrad 5. júna (TASR) - Ruské mesto Petrohrad sa bude uchádzať o organizáciu majstrovstiev sveta v hokeji v roku 2023. Plánuje kvôli tomu zrekonštruovať Ľadový palác, arénu so súčasnou kapacitou 12-tisíc divákov. Po rekonštrukcii by sa do nej malo vojsť vyše 20-tisíc divákov a mala by sa stať najmodernejším hokejovým stánkom v Európe.

Petrohradskú arénu chcú predstavitelia SKA vynoviť predovšetkým pre fanúšikov klubu. "Logicky zohľadňujeme v prvom rade záujmy našich fanúšikov. Zrekonštruovaná aréna sa stane prelomom infraštruktúry v hokeji. Všetci obdivujú arény v Chicagu, Detroite, New Yorku. Čoskoro budú obdivovať aj tú v Petrohrade. Požiadali sme o organizáciu MS v roku 2023. Záujem majú aj iné krajiny, ale vzhľad našej novej arény zlepšuje naše šance na získanie turnaja," uviedol pre championat.ru viceprezident SKA Petrohrad Roman Rotenberg.

Rusi chcú predložiť projekt ultra moderného štadióna. Okrem hokejových zápasov by sa v ňom mali uskutočniť koncerty a iné podujatia. "Našou úlohou je usporiadať 250 akcií za rok. Okrem hokeja aj koncerty a iné podujatia. Okolo arény sa plánuje aj rezidenčný rozvoj, teda bývanie, voľný čas a šport. To všetko je súčasťou komplexného projektu," dodal Rotenberg. Okrem bytov a obchodov by na ploche 60-tisíc metrov štvorcových mali vyrásť aj dve materské školy s celkovou kapacitou takmer 800 miest a škola pre 1375 miest. Po dokončení výstavby bude aréna najväčším hokejovým štadiónom a jedným z najväčších krytých športových zariadení v Európe. Technické vybavenie by malo byť na rovnakej úrovni, ako majú haly v zámorí.

MS v hokeji bude v roku 2019 hostiť Slovensko, o rok neskôr Švajčiarsko. V roku 2021 sa svetový šampionát uskutoční v Lotyšsku a Bielorusku a v roku 2022 budú MS hostiť Fíni. Okrem Ruska sa o organizáciu MS 2023 plánujú uchádzať aj Česi.