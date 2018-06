Dominika Dobrocká

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Chlapec prespieval skladbu legendárneho Johna Lennona. Reakcia ľudí jeho matku odrovnala

Školská talentová súťaž odhalila obrovské prekvapenie. Jeden zo žiakov svojím vystúpením ohúril všetkých prítomných.

— Foto: Facebook/Michelle Cavarnos Kornowski

SAINT PAUL 5. júna - Talent nie je samozrejmosť. Talent je dar, za ktorý by mal byť každý obdarovaný vďačný. Okrem toho je úžasné, keď sa takáto osôbka podelí so svojím darom a svetu ukáže kúsok zázraku. Chlapec menom Adam tak spravil počas školskej talentovej súťaže. Pre túto špeciálnu chvíľu si pripravil pieseň od nezameniteľného Johna Lennona s názvom Imagine. Štvrták základnej školy svojou hrou na klavíri a spevom doslova rozplakal všetkých prítomných. „V miestnosti nebol ani jeden rodič, ktorého oči by boli suché,“ napísala chlapcova mamička Michelle k videu, ktoré zachytáva dojemné predstavenie.

Michelle je právom pyšná na svojho šikovného synčeka. Ako sama priznala, bola v úžase z reakcií, ktoré nastali po Adamovom predstavení. „Ľudia stáli a nekonečne dlho tlieskali,“ dodala. Potešilo ju aj to, keď ju jedna z prítomných žien zastavila s tým, že by si rada kúpila Adamom prespievanú skladbu od Lennona, keby bola dostupná na iTunes. „Ďakujem všetkým! Som v úžase z reakcií, aké sa k nám dostávajú,“ prezradila na záver hrdá mamička. Zverejnené video sa stalo hitom a v priebehu niekoľkých dní si získalo 10 miliónov pozretí a viac ako 250 tisíc zdieľaní.