TASR

Dnes o 10:45 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Švajčiarsky hokejista Josi odohral finále MS so zlomenou rukou

Dva týždne po konci šampionátu to prezradil v relácii švajčiarskej televízie reprezentačný tréner Patrick Fischer.

Roman Josi, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Bern 5. júna (TASR) - Švajčiarsky hokejový obranca Roman Josi odohral finále MS v Kodani so zlomeninou ruky. Dva týždne po konci šampionátu to prezradil v relácii švajčiarskej televízie reprezentačný tréner Patrick Fischer.

Kapitán Nashvillu utrpel zranenie v semifinálovom súboji s Kanadou (3:2). "Museli sme si vyžiadať súhlas od Nashvillu, či môže vo finále vôbec nastúpiť," povedal Fischer pre SRF. Josi v dueli o zlato asistoval pri oboch góloch Švajčiarov, ktorí napokon prehrali so Švédmi 2:3 po samostatných nájazdoch.

Dvadsaťsedemročný Josi pomohol svojej krajine na MS po tom, čo s Predators vypadol v 2. kole play off NHL. Zo zlomeniny by sa mal stihnúť zotaviť do štartu septembrového prípravného kempu. Nasledujúca sezóna bude už jeho ôsma v drese "predátorov".