TASR

Dnes o 08:20 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Futbalisti SR podľahli v prípravnom zápase Maroku 1:2

Zverenci trénera kozáka si tak v druhom vzájomnom zápase s týmto súperom pripísali druhú prehru.

Na snímke nováčik v slovenskej seniorskej repezentácii Martin Valjent počas prípravného futbalového stretnutia Maroko - Slovensko vo švajčiarskom Zürich — Foto: TASR

Ženeva 4. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti prehrali v pondelkovom prípravnom zápase v Ženeve s reprezentáciou Maroka 1:2.

Zverenci trénera Jána Kozáka sa proti účastníkovi majstrovstiev sveta v Rusku ujali vedenia v 59. minúte po góle stredopoliara Jána Greguša. Maročania otočili skóre po presných zásahoch Ayouba El Kaabiho a Younesa Belhandu. V 79. minúte sa dostal na ihrisko obranca Martin Valjent a zapísal si premiérový štart za slovenskú reprezentáciu.

V ďalšom asociačnom termíne odohrajú Slováci 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom, o štyri dni neskôr ich čaká premiérové vystúpenie v Lige národov proti domácej Ukrajine.

Maroko - Slovensko 2:1 (0:0) Góly: 64. El Kaabi, 74. Belhanda - 59. Greguš. Rozhodovali: Tschudi - Zeder, Wicht (Švajč.), ŽK: Boussoufa, Fajr - Škriniar, 7000 divákov. Maroko: Bounou - Hakimi, Benatia, Saiss (46. Da Costa), Mendyl (46. Harit) - El Ahmadi (83. Ait Bennasser), Boussoufa (75. Fajr) - Amrabat, Belhanda, Ziyech (75. Carcela-Gonzalez) - Boutaib (60. El Kaabi) SR: Šulla - Sekulič, Šatka, Škriniar, Hubočan (79. Valjent) - Kucka (46. Greguš), Hrošovský (58. Lobotka) - Duda, Hamšík (46. Pačinda), Mak (46. Rusnák) - Ďuriš (46. Nemec)

Slovenský tím nastúpil so šiestimi zmenami v základnej zostave v porovnaní so štvrtkovým duelom s Holandskom (1:1). Maročanom patril úvod zápasu, Slovákov dokázali dostať pod tlak a v 8. minúte Ziyech takmer prekvapil Šullu, keď ďalekonosnou prízemnou strelou opečiatkoval ľavú žrď. Slovenský brankár sa onedlho vyznamenal pri strele Boussoufu vo fáze, keď mal africký tím na ihrisku jasnú prevahu. V 30. minúte hralo s Kozákovými zverencami šťastie, keď v skrumáži vo vlastnej šestnástke s vypätím všetkých síl odkopli loptu do bezpečia. O dve minúty neskôr Ďuriš ideálnou prihrávkou našiel nabiehajúceho Hamšíka, volej slovenského kapitána zvnútra pokutového územia však skončil tesne nad marockou bránou. Bola to prvá ofenzívna akcia slovenského tímu a súčasne najväčšia šanca dovtedajšieho priebehu stretnutia. Marocký tlak na konci prvého dejstva mierne ustal a mužstvá tak išli do kabín za bezgólového stavu.

V 49. minúte nebezpečne vypálil Ziyech, ktorého strela presvišťala vedľa Šullovej bránky. V 55. minúte Nemec vybojoval loptu a posunul ju Pačindovi, ktorý však nezvolil ideálne riešenie a pohrdol šancou. V 59. minúte sa začala gólová akcia na vlastnej polovici Slovákov u nového muža na trávniku Lobotku. Lopta sa cez ľavú stranu dostala až ku Gregušovi, ktorý spoza šestnástky trafil tvrdo a presne k pravej žrdi - 0:1. Z vedenia sa však Slováci dlho netešili, o päť minút sa po rohu vďaka zaváhaniu Šullu a Sekuliča presadil zblízka hlavou El Kaabi - 1:1. Maročania napokon strhli zaslúžené víťazstvo na svoju stranu, keď Belhanda spoza šestnástky prekvapil Šullu - 2:1. V závere už sa Slovákom nepodarilo zovrieť súpera a v druhom vzájomnom zápase s Marokom si zapísali druhú prehru.

Hlasy po zápase:

Ján Kozák, tréner SR: "V prvom polčase súper nasadil vysoký pressing, nevedeli sme sa z neho dostať. Tlak na loptu bol naozaj veľký. Málo nebezpeční sme boli na bránu súpera, mali sme len šancu Mareka Hamšíka. Je zaujímavé, že súper nás dostal pod tlak, ale šance nemal. V druhom polčase sme chceli hrať vyššie, v úvode sme súpera zaskočili, dali sme gól, ktorý nám mal pomôcť. Opak bol však pravdou, súper ešte viac pritlačil, dal dva góly a zaslúžene vyhral. Bolo vidieť, že Maroko je v hlavách skoncentrované na MS."

Ján Greguš, stredopoliar SR a autor gólu: "Zakričal som Albertovi (Rusnákovi), nech mi loptu pustí. Chválabohu ma nechal vystreliť a padlo to tam, sadlo mi to presne na nohu. Mohli sme dať aj ďalšie dva góly, škoda šancí Hamšíka a Pačindu. Maročania však ukázali veľkú silu, hrali vo vírivom pohybe, boli dobrí a aktívni na lopte počas celého zápasu. Inkasovaný gól ich vyhecoval, druhý upokojil a po ňom to už dohrali. Po konečnom hvizde nás zaskočilo, že na ihrisko húfne vybehli fanúšikovia Maroka. Pozeral som iba, čo sa deje. Usporiadatelia nás hnali do šatne, aby sa nič nestalo, ale všetko bolo nakoniec v pohode."

Milan Škriniar, obranca SR: "Náročný zápas so súperom silným na lopte. Naša prehra je zaslúžená, nepremenili sme pološance, ktoré sme si vytvorili. Maročania mali loptu viac na kopačkách, my sme sa ako keby báli hrať. Tréner chcel vidieť v akcii aj ostatných chalanov, myslím, že to je správne, na to slúžia prípravné zápasy."

Ľubomír Šatka, obranca SR: "Už pred zápasom sme vedeli, že to bude náročné. Pre Maroko to bola generálka na majstrovstvá sveta. Museli sme hlboko brániť, škoda, že sme neudržali vedenie a dostali trochu zbytočné góly. Pre mňa je obrovský zážitok byť na trávniku s hráčmi s takouto kvalitou. Som ešte mladý chalan, dúfam, že sa aj v budúcnosti budem objavovať v reprezentácii. Záleží na mojich výkonoch."

Taliani remizovali v Turíne s Holandskom

Futbalisti Talianska remizovali v pondelok v Turíne v prípravnom zápase s Holandskom 1:1. V súboji dvoch európskych veľmocí, ktoré však budú chýbať na nadchádzajúcich MS v Rusku dostal domácich do vedenia gól Simoneho Zazu z 67. minúty.

Taliani dohrávali od 69. minúty bez vylúčeného obrancu Domenica Criscita a "Oranjes", ktorí vo štvrtok remizovali v Trnave so Slovákmi 1:1, to využili na vyrovnanie. V 88. minúte sa o to zaslúžil Nathan Ake.

Futbalisti Arménska remizovali v rakúskom Tirolsku s Moldavskom bez gólov.