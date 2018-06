Tréner Kozák si urobil lepší obraz o hráčoch: Užitočné zápasy

TASR

Podľa trénera futbalistov SR sú užitočné v tom, že mu odkryli rôzne možnosti využitia hráčov do ostrých súbojov v Lige národov, ktorá štartuje v septembri, ako aj do následnej kvalifikácie EURO 2020.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. — Foto: TASR/Martin Baumann

Ženeva 5. júna (TASR) - Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Jánovi Kozákovi poslúžili prípravné zápasy s Holandskom (1:1) a Marokom (1:2) na dôkladnejšie vyskúšanie hráčskeho materiálu. Podľa jeho vlastných slov boli oba užitočné v tom, že mu odkryli rôzne možnosti využitia hráčov do "ostrých" súbojov v Lige národov, ktorá štartuje v septembri, ako aj do následnej kvalifikácie EURO 2020.

Slováci nastúpili proti Maroku so šiestimi zmenami v základnej zostave v porovnaní s duelom s Holandskom. Na ich hre to bolo cítiť, v prvom polčase sa ocitli pod tlakom afrického protivníka a len s dávkou šťastia neinkasovali. V 59. minúte ich poslal do vedenia Ján Greguš, ale súper na jeho presný zásah odpovedal dvakrát a na MS v Rusku, kde ho v základnej B-skupine čakajú Irán, Španielsko a Portugalsko, sa naladil víťazstvom. "V zápase proti Maroku vydali hráči zo seba všetky sily, žiaľ, nestačilo to. Chcel som v týchto dvoch zápasoch vidieť v akcii všetkých chlapcov, čo sa s výnimkou brankára Mareka Rodáka podarilo. Niekto hral viac, iný menej, ale urobil som si o nich lepší obraz. Mám jasno v tom, do akej miery môžem jednotlivých hráčov použiť a som rád, že tento okruh sa rozširuje. Je to pozitívum do budúcnosti. V tejto fáze nebolo ľahké odohrať dva na seba nadväzujúce ťažké zápasy, ale považujem ich za užitočné," zhodnotil Kozák vystúpenie mužstva v záverečnom asociačnom termíne sezóny 2017/18.

Pondelkovú "ženevskú" prehru 1:2 s Marokom označil šéftréner slovenského tímu za zaslúženú. "V prvom polčase nasadil súper vysoký pressing, nevedeli sme sa z neho dostať, pretože tlak na loptu bol veľký. Boli sme málo nebezpeční v útoku, za zmienku stála prakticky iba šanca Mareka Hamšíka. Pravda, ani Maroko nemalo nejaké vyložené gólové šance. Po zmene strán sme chceli hrať vyššie. Súpera sme zaskočili gólom, ktorý nám mal pomôcť, ale opak bol pravdou. Maročania nás ešte viac pritlačili, dali dva góly a zaslúžene vyhrali. Bolo vidieť, že sme hrali proti koncentrovanému protivníkovi, ktorý nastúpil v najsilnejšom zložení a najmä je v záverečnej príprave na majstrovstvá sveta. V Rusku bude čeliť zdatným súperom, ale keď v prvom zápase zdolá Irán, môže potom potrápiť aj Španielsko a Portugalsko," poznamenal Kozák.

Viac ho v porovnaní dvoch súbojov potešil výkon proti Holandsku, s ktorým jeho zverenci dokázali vo štvrtok v Trnave remizovať 1:1. "Výkon proti Holandsku, najmä v prvom polčase, bol vynikajúci. Je však rozdiel hrať proti tímu, ktorý čakajú dovolenky, alebo proti mužstvu hrajúcemu generálku na šampionát. Motivácia marockých hráčov od tých holandských bola odlišná. Aj tí naši boli už možno myšlienkami niekde inde. Treba však rešpektovať aj silu súpera," dodal Kozák.

Jeho zverenci odohrajú 5. septembra v Trnave prípravný zápas s Dánskom a o štyri dni neskôr sa predstavia na Ukrajine v rámci Ligy národov.