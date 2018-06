TASR

Dnes o 08:12 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Festival Viva Musica! uvedie slávne piesne z muzikálu West Side Story

Adrianu Kučerovú a Pavla Bršlíka na pódiu doplní Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou českého dirigenta Roberta Jindru.

Ilustračná snímka. — Foto: XL group a.s.

Bratislava 5. júna (TASR) - Sopranistka Adriana Kučerová a tenorista Pavol Bršlík sa na Viva Musica! festival vracajú po dvoch rokoch. Obaja majú za sebou čerstvé, mimoriadne úspešné debuty v Smetanovej opere Predaná nevesta a už v auguste sa môžu ich fanúšikovia tešiť na ďalší výnimočný umelecký zážitok.

V roku 2018 uplynie sto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších hudobných osobností 20. storočia, amerického dirigenta, skladateľa, klaviristu, pedagóga, vizionára a veľkého popularizátora klasickej hudby, Leonarda Bernsteina (1918 – 1990). Pri tejto príležitosti organizátori Viva Musica! festivalu pripravili výnimočný koncert s výberom toho najlepšieho z Bernsteinových, dnes už kultových diel, West Side Story a Candide. Adrianu Kučerovú a Pavla Bršlíka na pódiu doplní Symfonický orchester Viva Musica! pod taktovkou českého dirigenta Roberta Jindru.

Koncert sa skutoční 25. augusta, presne v deň Bernsteinovho narodenia, v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Bude zároveň súčasťou medzinárodného projektu Bernstein at 100, ktorý zastrešuje podujatia venované osobnosti a umeleckému odkazu Leonarda Bernsteina po celom svete. Slávnostný galakoncert s výberom toho najlepšieho z jeho tvorby symbolicky uzavrie 14. ročník festivalu Viva Musica! a zároveň vzdá poctu tejto výnimočnej a mimoriadne inšpiratívnej osobnosti.

Leonard Bernstein sa narodil 25. augusta 1918 v Lawrence, štát Massachusetts. Absolvoval Harvardskú univerzitu, neskôr Curtisov inštitút vo Philadelphii. Mal 25, keď debutoval ako dirigent s Newyorskou filharmóniou v Carnegie Hall záskokom za chorého Bruna Waltera. Na Broadwayi uspel najskôr s muzikálom On the Town, neskôr na prelome 40. a 50. rokov napísal svoje najznámejšie diela ako Candide, Wonderful Town, legendárne West Side Story, hudbu k filmu Eliu Kazana On the Waterfront či balet Age of Anxiety. Na poste hudobného riaditeľa Newyorskej filharmónie pôsobil 11 sezón, bol nadšeným propagátorom diel Gustava Mahlera a Carla Nielsena, pričom do repertoáru orchestra zaradil aj veľa súčasnej hudby. Svetovú popularitu si získal účinkovaním v televíznych programoch Young People's Concerts, zameraných na popularizáciu klasickej hudby a jej sprístupňovanie širokému publiku. Zomrel vo veku 72 rokov v New Yorku.

Katarzia (vlastným menom Katarína Kubošiová) je slovenská pesničkárka, poetka s vyhraneným hudobným vkusom aj imidžom, ktorú netreba predstavovať. Je čerstvou držiteľkou ceny Radio Head Awards v kategórii Singel roka za titulnú pieseň Kde sa slzy berú k filmu Piata loď. Je autorkou hudby k novej inscenácii Antigona Činohry Slovenského národného divadla, ktorá mala premiéru v apríli 2018. Striedavo žije na Slovensku a v Čechách, pravidelne koncertuje a neustále píše texty a hudbu.

V rámci Viva Musica! festivalu uvedie 9. augusta v bratislavskej Starej tržnici svoje piesne v úplne nových aranžmánoch, ktoré vznikajú priamo na objednávku festivalu a ich autorom je renomovaný český hudobný skladateľ a klavirista Michal Nejtek (The Plastic People of the Universe, AGON, David Koller Band). Piesne z albumu Agnostika, ale aj úplne nové piesne zaznejú v experimentálnom nástrojovom obsadení doplnenom o jemnú elektroniku v podaní ďalšieho výnimočného českého hudobníka a skladateľa Ivana Achera. Špeciálnym hosťom koncertu bude slovenská pesničkárka a skladateľka Katarína Máliková.