Úver, finančný leasing, alebo operatívny leasing?

Bratislava 5. júna (OTS) - Úver a finančný leasing sú jednoduchšie formy financovania služobného automobilu, avšak operatívny leasing poskytuje svojim klientom podstatne rozsiahlejšiu ponuku služieb. Jednoducho povedané, operatívny leasing je kombináciou financovania a starostlivosti o auto. Spojením týchto služieb môže klienta celková prevádzka auta vyjsť oveľa lacnejšie.

Využívanie operatívneho leasingu pre živnostníkov a malé firmy je na Slovensku len v začiatkoch. Preto je využívanie tejto služby opradené niekoľkými mýtmi, ktoré v tomto článku chceme vyvrátiť.

LeasePlan je prvou leasingovkou, ktorá sa snaží aktívne tieto mýty v rámci produktov riešiť.

1. Mýtus: Operatívny leasing je len pre veľké firmy

Leasingová spoločnosť Leaseplan ponúka od júna 2015 rovnaké podmienky služieb a najmä zľavy pre všetkých klientov, teda bez ohľadu na to, či ide o veľkú firmu alebo živnostníka. Hlavným a zároveň jediným rozdielom je spojenie služieb do balíčkov STANDARD a COMFORT, ktoré sú určené práve pre menšie firmy a živnostníkov. Tieto balíky zabezpečujú nižšie mesačné splátky, ktoré sú pre menšie firmy prijateľnejším riešením.

2. Mýtus: Operatívny leasing je drahý

Operatívny leasing je z určitých dôvodov pre bežné používanie tým najlepším spôsobom, ako nezaplatiť za auto veľa.

Tie dôvody sú:

1. Zľava z cenníkovej ceny na nové auto od dealera (v priemere 15 %).

2. Nízke úroky (na úrovni okolo 3.5 % p. a.).

3. Splácanie, a tým aj úročenie len časti hodnoty auta = [(Nákupná cena – Zostatková cena)/počet mesiacov leasingu]. Auto sa tak zbytočne nespláca do 0,- hodnoty ako pri finančnom leasingu alebo úvere. Zároveň sa tak splácanie hodnoty vozidla rovná presne strate jeho reálnej hodnoty, ktorú by klient mal aj v prípade, ak by vozidlo kúpil v hotovosti.

4. Poistenie za nízke sadzby platné pre LeasePlan.

5. Servis a pneuservis za nízke ceny pre LeasePlan.

6. Prípadné riziko prepadu cien jazdeného auta (predpokladaná zostatková cena je väčšia ako reálna predajná cena jazdeného auta) kryje v 100 % LeasePlan.